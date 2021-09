WhatsApp conferma: possiamo passare le chat da iPhone ad Android

Dopo settimane di indiscrezioni, non confermate da WhatsApp ma indirettamente confermate da Samsung, adesso c’è la notizia ufficiale che farà felici i possessori di un iPhone che hanno anche almeno un dispositivo Android: con un post ufficiale sul suo blog WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una procedura guidata per migrare tutta la cronologia delle chat dai dispositivi iOS a quelli Android.

Il problema che la nuova funzione va a risolvere è che, fino ad oggi, è sempre stato possibile passare le chat di WhatsApp da un dispositivo iOS all’altro, o da un Android all’altro, ma non è possibile saltare da una piattaforma all’altra portandosi dietro lo storico delle chat scambiate con l’app di messaggistica più usata al mondo. Questo è stato a lungo un grosso limite per coloro che volevano sostituire il proprio iPhone con un telefono Android, ma anche per coloro che avevano entrambi i dispositivi e volevano traslocare l’account dall’iPhone al device Android. Ora questo problema sta per essere, almeno in parte, risolto e, spiega WhatsApp, senza che ci siano rischi per la privacy e la sicurezza delle chat dell’utente.

WhatsApp da iOS ad Android: come funziona

Il sistema messo a punto da WhatsApp non passa da WhatsApp: avviene tutto sui telefoni dell’utente, che devono essere connessi tra loro con un cavo USB-C/Lightning. Dopo aver connesso i telefoni si potrà lanciare la procedura di migrazione. Tutto lo storico delle chat verrà migrato da una piattaforma all’altra, compresi i messaggi vocali, le foto e i video.

I dati non verranno inviati ai server di WhatsApp, ma passeranno esclusivamente dal cavo. Quindi non si sarà alcun rischio che le chat dell’utente vengano intercettate, né decriptate e quindi lette da qualcuno.

D’ora in poi, spiega WhatsApp, quando configureremo WhatsApp per la prima volta su un telefono nuovo ci verrà data la possibilità di sfruttare questa funzione.

WhatsApp da iOS ad Android: quando arriva

La nuova procedura guidata per trasferire WhatsApp da iPhone ad Android è stata ufficialmente annunciata dall’app di messaggistica. Non è una funzione in beta, quindi, che potrebbe non arrivare mai. Ciò non vuol dire, però, che arriverà subito per tutti.

WhatsApp ha deciso di iniziare dai telefoni Samsung, e solo da quelli con Android 10 o successivo. Ma garantisce che “è solo il primo passo. WhatsApp continuerà a impegnarsi per rendere questa opzione disponibile a un numero sempre maggiore di utenti, che potranno così scegliere di utilizzare la piattaforma che preferiscono e portare le proprie chat sempre con sé“.

In futuro, dunque, oltre a passare le chat WhatsApp da iPhone a Samsung si potrà fare la stessa operazione da iPhone a qualunque smartphone Android. Ma non sappiamo ancora quando.

Neanche una parola, invece, sul processo contrario: spostare le chat WhatsApp da un telefono Android ad un iPhone. Oggi questa procedura si può fare, ma solo facendo un backup criptato dell’iPhone e usando iTunes e altre app di terze parti.