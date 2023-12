Come cancellare il proprio account WhatsApp in pochi semplici passaggi

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Gli utenti WhatsApp hanno la possibilità di cancellare il proprio account in modo molto semplice. Si tratta di un’operazione che può essere completata direttamente utilizzando l’app del servizio, sia su Android che su iPhone. Non è possibile, invece, cancellare l’account tramite l’app per desktop oppure utilizzando WhatsApp Web.

L’operazione è irreversibile (eventualmente sarà possibile creare un nuovo account con lo stesso numero) e porta alla cancellazione di diversi dati collegati all’account oltre che all’uscita dai Gruppi e alla cancellazione dei canali. Da notare che per liberare spazio nel telefono non è necessario cancellare l’account WhatsApp ma basta cancellare le immagini WhatsApp dallo smartphone.

Vediamo, quindi, come fare a cancellare il proprio account WhatsApp nel minor tempo possibile.

Come cancellare l’account WhatsApp

Per cancellare il proprio account WhatsApp è necessario accedere all’applicazione (la procedura non cambia tra la versione Android e quella iOS). In particolare, bisogna andare nelle Impostazioni dell’applicazione.

Dall’app Android, è necessario premere sull’icona del proprio profilo, posizionata in alto a destra, mentre dall’iPhone basta premere sul tasto Impostazioni, situato nella parte bassa dell’applicazione. A questo punto, si dovrà andare nella sezione Account.

In questa sezione, in basso, è disponibile l’opzione Elimina account. Scegliendo quest’opzione è possibile avviare la procedura che porterà all’eliminazione dell’account WhatsApp. Non si tratta di una cancellazione immediata.

Dopo aver premuto Elimina account, infatti, è necessario confermare l’operazione. Per completare la cancellazione bisogna inserire il numero di cellulare con cui è stato creato l’account e seguire la procedura che porta alla cancellazione.

Da notare che, in alternativa, è possibile scegliere di non eliminare l’account andando a premere sull’opzione Cambia numero. In questo modo, l’account resterà attivo ma il numero di cellulare abbinato sarà diverso. Da notare che c’è un sistema ben preciso per recuperare i messaggi quando si cambia numero.

Cosa succede quando si cancella l’account WhatsApp

La cancellazione dell’account da WhatsApp è un’operazione irreversibile che comporta la cancellazione di tutte le informazioni e dell’immagine profilo dell’account stesso. Da notare che anche non sarà più possibile accedere ai Gruppi di WhatsApp (per rientrare nei Gruppi bisognerà creare un nuovo account ed essere invitati nuovamente).

Andando a eliminare l’account di WhatsApp, inoltre, sarà eliminata anche tutta la cronologia dei messaggi dal dispositivo da cui si effettua la cancellazione. L’operazione, infine, cancella anche i canali WhatsApp creati dall’account per cui viene richiesta la cancellazione. I canali e tutti i contenuti inclusi non potranno essere recuperati.