Il gruppo Facebook continua a testare novità per la sua app di messaggistisca istantanea WhatsApp, una delle app più usate al mondo ma anche una di quelle con gli utenti più attenti ed esigenti in fatto di nuove funzionalità. Per questo WhatsApp cambia in continuazione, secondo due linee di sviluppo principali.

La prima è quella che sta portando l’app di messaggistica a diventare una app per fare anche acquisti online, ad esempio grazie alla nuova funzione carrello appena rilasciata a livello globale, e la seconda è quella relativa all’interfaccia. E quando si parla di interfaccia di WhatsApp la funzione più amata dagli utenti è senza dubbio il tema scuro, il Dark Mode. Proprio di tema scuro parliamo oggi con l’ultima novità di WhatsApp, che consiste in un nuovo design della modalità scura con colori leggermente diversi da quelli ai quali siamo abituati: si tratta del “Dark Green Bubble Color“, il tema “verde scuro“.

Dark Green Bubble Color: di cosa si tratta

Il Dark Green Bubble Color è una sorta di “Dark Mode di test“, in cui il normale colore verde delle bolle dei messaggi viene sostituito da un colore abbastanza più scuro, tendente quasi al grigio. Vengono disegnati con questo nuovo colore solo i messaggi dell’utente con il quale stiamo chattando, mentre i nostri restano dello stesso grigio di prima.

Il risultato è gradevole e ancora più ripostante per gli occhi, mentre è quasi impossibile capire se il nuovo colore avrà un impatto positivo o negativo sulla durata della batteria. Probabilmente la differenza sarà inavvertibile, perché la luminosità della chat è nel complesso quasi invariata.

Come attivare i messaggi verde scuro su WhatsApp

La novità dei messaggi in Dark Green Bubble Color è stata introdotta nella versione 2.20.49.7 di WhatsApp Web, la versione di WhatsApp per i browser. E’ già disponibile per tutti, attivando il normale Dark Mode da Impostazioni > Tema > Scuro. Una volta attivato il tema scuro la nuova colorazione viene mostrata di default.

Non c’è modo di scegliere, quindi, tra la vecchia colorazione e la nuova né di attivare il verde scuro sulle app per iOS e Android. E’ probabile che WhatsApp stia testando questo nuovo design sulla versione Web per raccogliere feedback da parte degli utenti e, in caso tali feedback siano positivi, portarlo anche sulle app mobili.