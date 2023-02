WhatsApp diventa più comodo da usare su iPhone

Meta, proprietaria di WhatsApp, continua a proporre nuove funzioni per la sua piattaforma di messaggistica istantanea per renderla sempre più attraente per gli utilizzatori. Il rischio che questi passino a uno dei suoi più acerrimi rivali, Telegram in testa, non fa dormire sonni tranquilli a Zuckerberg e soci, che continuano a spronare gli sviluppatori affinché migliorino di continuo l’app di messaggistica. I risultati si vedono, visto che ormai ogni mese arrivano molte novità sulle app ufficiali e molte altre ancora fanno capolino sulle app beta. L’ultima novità, questa volta, riguarda l’app ufficiale di WhatsApp per iOS, quindi per iPhone.

Arriva la modalità picture-in-picture su iPhone

L’ultima novità riguarda gli utenti che posseggono un iPhone, ma la nuova funzione in realtà è già disponibile da tempo sull’app per Android. Quindi, in pratica, con questo aggiornamento l’app di WhatsApp per iOS si mette al pari con quella per Android e non ci sono più differenze tra le due versioni.

Dopo una fase di test, è quindi ora disponibile per tutti e tramite aggiornamento direttamente dall’App Store la nuova funzione picture-in-picture che aumenta le possibilità di multitasking del melafonino.

In pratica quando si effettua una videochiamata, si può ora utilizzare lo smartphone anche per altre attività: basta fare uno swipe per uscire dall’app di WhatsApp lasciando, però, il video aperto in basso a destra dello schermo.

Prima di questa novità, se si effettuava una videochiamata o si partecipava a una conference call, ad esempio, era necessario fare una ricerca su Safari, al nostro interlocutore appariva la scritta "Video in pausa". Ora chi sta dall’altra parte continuerà a vedere quanto ripreso dalla nostra videocamera frontale anche se magari noi stiamo usando contemporaneamente un’altra app, per svago o per lavoro.

La funzione, come accennato, è già disponibile in tutto il mondo e fa parte dell’aggiornamento 23.3.77. Per attivarla non serve entrare nelle impostazioni dell’app e modificare alcunché, in quanto la modalità picture-in-picture è già attiva di default se l’app è abbastanza aggiornata.

In pratica, per capire se l’app è stata aggiornata, basta provare a effettuare una videochiamata per verificare se è già abilitata per il proprio account WhatsApp. Nel caso l’app in uso non sia ancora in grado di mostrare i video con il picture-in-picture, invece, dovremo solo attendere qualche giorno: entro poco l’app si aggiornerà automaticamente alla versione 23.3.77.

Le altre novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento 23.3.77, inoltre, porta in dote anche altre nuove funzionalità. Ora infatti è possibile allegare una didascalia ai propri documenti che si inviano tramite WhatsApp ed è anche aumentato il limite massimo di caratteri per la descrizione di oggetti e gruppi. Infine, si possono ora creare avatar personalizzati da utilizzare come sticker da inviare nelle chat o anche come foto del proprio profilo. Tutte queste novità erano arrivate, nei giorni scorsi, anche sull’app per Android.