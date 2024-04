WhatsApp ha appena annunciato l’arrivo dei nuovi filtri per le chat, che non vanno confusi con i filtri per i messaggi, che già esistono anche se vengono modificati spesso. La novità risponde all’esigenza di molti utenti, quelli che usano in modo massiccio la piattaforma e che mantengono contemporaneamente decine di chat attive.

Lo scopo dei filtri, infatti, non è trovare uno specifico messaggio ma di mostrare all’interno dell’app alcune chat in evidenza. Uno dei tre filtri, quello per i gruppi, era particolarmente richiesto da diversi anni dagli utenti di WhatsApp.

Come funzionano i filtri WhatsApp

I filtri di WhatsApp sono, in pratica, delle etichette che compaiono in alto nell’app, sopra la lista delle chat. Ciò è possibile perché, pochi giorni fa, WhatsApp ha lanciato un restyling dell’app che ha spostato in basso la barra di navigazione.

I filtri, al momento, sono solo tre:

Tutte

Non lette

Gruppi

Selezionando Tutte si ha la visualizzazione classica, quella con le chat che salgono e scendono nella lista in base all’ultimo messaggio inviato da almeno un membro della chat.

Selezionando Non lette, come è facile intuire, vengono mostrate solo le chat in cui ci sono messaggi da leggere. Questa visualizzazione può rivelarsi importantissima nel caso in cui si partecipi a chat particolarmente delicate, in cui è bene non perdersi nemmeno un messaggio.

Selezionando Gruppi, infine, vengono mostrate solo le chat di gruppo, a prescindere dal fatto che ci siano o meno nuovi messaggi da leggere.

WhatsApp afferma che questi sono i filtri “per iniziare“, quindi è possibile che in futuro ne arrivino altri o che, meglio ancora, l’app un giorno permetterà di crearne di nuovi in base alle proprie esigenze.

Infine, precisiamo che questi filtri non c’entrano niente con quelli già esistenti, che si possono usare nelle ricerche di singoli messaggi per mostrare solo quelli con immagini, documenti, link o gif.

Quei filtri restano, ma sono disponibili solo durante le ricerche per termini specifici. La scelta dei termini, in questo caso è stata parecchio infelice perché i vecchi filtri servono per trovare un messaggio, mentre i nuovi per trovare una chat.

Quando arrivano i filtri

I nuovi filtri per le chat non sono ancora arrivati alla maggior parte degli italiani e, forse, ci vorranno diversi giorni prima che ciò accada. WhatsApp afferma che la novità è in fase di implementazione e che arriverà a tutti gli utenti “nelle prossime settimane“.

Purtroppo, però, WhatsApp ci ha abituati ad attese anche piuttosto lunghe tra l’annuncio di una nuova funzione e la sua reale implementazione nelle app. Quindi non possiamo essere certi della data in cui i filtri saranno realmente disponibili: potrebbe passare pochissimo, ma anche un bel po’.