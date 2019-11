WhatsApp la modalità scura è arrivata ma non per tutti: come attivarla

11 Novembre 2019 - La modalità notte su WhatsApp sta per arrivare. Anzi per alcuni utenti è già disponibile, ma solo nella versione beta. A dare la notizia come al solito sono i ragazzi di WaBetaInfo tramite un posto pubblicato su Twitter. Per il momento, però, la dark mode è presente solo all’interno delle conversazioni, con il classico sfondo color sabbia che è diventata di un blu molto intenso (gli sviluppatori hanno optato per un colore differente dal nero per facilitare la lettura dei messaggi).

Si tratta di un piccolo passo molto importante, segnale che gli sviluppatori sono quasi pronti a rilasciare in modo definitivo la modalità notte nella versione beta di WhatsApp. Sono oramai diversi mesi che i programmatori sono a lavoro su questa nuova funzionalità. Dopo i problemi iniziali e il rischio di non vedere mai la dark mode sull’app, hanno trovato il bandolo della matassa e pian piano stanno portando la modalità notte in tutte le schermate dell’applicazione.

Come attivare la modalità notte su WhatsApp

Come detto, la modalità notte non è disponibile ancora per tutti. Per due motivi: il primo perché è solo nella versione beta (programma a cui è necessario iscriversi scaricando l’app apposita), secondo perché è necessario avere uno smartphone che supporta nativamente la dark mode.

Finora la modalità notte è disponibile in tutti i dispositivi che hanno ricevuto l’aggiornamento a iOS 13 e Android 10. Se nel caso degli iPhone è più semplice aggiornare il sistema operativo all’ultima release disponibile, per quanto riguarda Android non è così. Oltre agli smartphone della famiglia Pixel, sono pochi i telefonini che hanno ricevuto Android 10, versione del sistema operativo che integra la modalità scura.

Per avere la dark mode sullo sfondo di WhatsApp è necessario attivarla di default sullo smartphone. Sull’iPhone è molto semplice: basta entrare nelle Impostazioni, premere su “Schermo e luminosità” e poi su “Aspetto“. Nella schermata che si apre scegliete la modalità scura. Su Android bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su Display e poi su Tema. A questo punto impostate Scuro.

Quando arriva la modalità notte su WhatsApp

Difficile fare delle previsioni. Per il momento è disponibile solo nella schermata di sfondo delle conversazioni, mentre il resto dell’app è ancora con il tema chiaro e con i colori abituali di WhatsApp (bianco e verde). La presenza della modalità notte in una piccola parte dell’applicazione di messaggistica, però, è una notizia importante, ciò vuol dire che i lavori sono a buon punto e che entro breve potremo mettere le mani sulla versione definita, almeno nella versione beta. Facendo una previsione, possiamo dire che entro fine novembre arriverà la dark mode su WhatsApp.