WhatsApp, le nuove funzioni che non conosci: quali sono

Fonte foto: Sergei Elagin / Shutterstock.com 1 di 9 WhatsApp, le novità in arrivo Gli sviluppatori di WhatsApp sono sempre al lavoro e anche se a noi sembra che l'applicazione resti uguale, in realtà ci sono piccoli o grandi cambiamenti che sfuggono ai nostri occhi. Chiuso il capitolo della modalità scura che ha fatto il proprio debutto a marzo, ora gli sviluppatori si stanno concentrando su nuove funzionalità che arriveranno a breve o che sono già arrivate da qualche settimana. L'esplosione della pandemia e il boom avuto da tutte le app di messaggistica ha concentrato gli sforzi di WhatsApp su alcune nuovi strumenti molto utili. Ecco tutte le novità presenti sull'app

Fonte foto: Tada Images / Shutterstock.com 2 di 9 WhatsApp, limite videochiamate aumentato a 8 partecipanti La novità più importante riguarda il nuovo limite per le chiamate e videochiamate di gruppo che è stato portato a otto. Può sembrare un cambiamento di poco conto, ma in realtà non è così, soprattutto in questo momento dove milioni di persone utilizzano WhatsApp per videochiamare genitori, nipoti, figli e parenti sparsi in tutta Italia. Il precedente limite era di quattro persone ed era ritenuto dagli utenti un po' limitante. WhatsApp ha ascoltato i feedback e in poco tempo ha aumentato il numero massimo di persone che possono partecipare alle videochiamate. Per il momento la funzionalità è disponibile solamente nella versione beta di WhatsApp per Android e iOS, ma a breve dovrebbe essere rilasciata per tutti.

Fonte foto: Redazione 3 di 9 I nuovi sticker dell’OMS WhatsApp e l'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno stretto un accordo per affrontare insieme questo periodo complicato. Sono diverse le attività fatte insieme dall'OMS e dall'applicazione: è arrivato un numero per restare sempre informati (e di cui parleremo nella prossima slide), e sono disponibili anche nuovi sticker da utilizzare nella chat. Il nome del nuovo pacchetto di adesivi è evocativo: "Insieme a casa". Gli oltre 20 sticker esortano a stare a casa in questo periodo complicato e in più ci aiutano a descrivere con un'immagine animata come stiamo vivendo.

Fonte foto: Shutterstock 4 di 9 OMS – WhatsApp: il numero per restare informati Altra iniziativa che porta la firma dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Da oramai un paio di settimane è presente un bot che risponde alle domande degli utenti sulla diffusione del Covid-19. Per interagire con l'OMS su WhatsApp bisogna aggiungere sulla rubrica dello smartphone il numero +41 22 501 78 34 e poi scrivere sull'app un semplice messaggio "Ciao". Apparirà un risposta automatica che spiega come ottenere informazioni sulla diffusione del Covid-19, sul corretto utilizzo delle mascherine e il debugging sulle fake news. .

Fonte foto: Antonio Salaverry / Shutterstock.com 5 di 9 Stop all’inoltro dei messaggi Altro strumento arrivato in questo periodo e pensato per il Covid-19. Con l'esplosione della pandemia sono aumentati in maniera considerevole anche le fake news diffuse su WhatsApp e che vengono inoltrate da una chat all'altra. Per limitare il "contagio da notizie false" WhatsApp ha deciso di limitare a un solo inoltro i messaggi contraddistinti come "Frequenti" (contraddistinti con l'icona della doppia freccia).

Fonte foto: PhotographerIncognito / Shutterstock.com 6 di 9 I messaggi che si autodistruggono Se ne parla da oramai diverse settimane, ma WhatsApp non ha rilasciato la funzionalità neanche nella versione beta. Gli sviluppatori stanno lavorando su un nuovo strumento da inserire nelle chat di gruppo e forse anche in quelle "one to one" per far in modo che i messaggi si autodistruggono dopo un certo periodo. Ancora non si capisce bene il funzionamento, ma sicuramente sarà rivoluzionario sotto molti punti di vista.

Fonte foto: Dedy Pramu / Shutterstock.com 7 di 9 WhatsApp, stesso account su più dispositivi Altra funzionalità in lavoro. WhatsApp sta cercando di trovare il modo per poter utilizzare lo stesso account WhatsApp su più smartphone. Come ben saprete, a ogni scheda SIM è associato un account WhatsApp e se abbiamo più numeri è necessario creare un profilo per ognuno. Gli sviluppatori vogliono mettere un freno a questa attività e permettere l'utilizzo dell'account principale su tutti i dispositivi.

Fonte foto: John Mantell / Shutterstock.com 8 di 9 La pubblicità su WhatsApp Arriverà, ma non si quando. WhatsApp sta cercando di trovare un modo per monetizzare la platea praticamente sterminata di utenti. La soluzione allo studio è di inserire le pubblicità all'interno degli Stati, portando su WhatsApp l'esperienza fatta con le Instagram Stories. Non si tratta però, di una funzione che arriverà a breve. Anzi. Prima ci sono una serie di funzionalità che hanno una maggiore priorità rispetto alle pubblicità.