Whatsapp conferma: la grande novità è arrivata

E’ una primavera di grandissimi cambiamenti quella 2023 per WhatsApp, l’app di messaggistica più usata al mondo che, dopo anni di torpore, da qualche mese sembra essersi svegliata e ha iniziato a portare ai suoi oltre 2 miliardi di utenti una novità dopo l’altra.

Prima il tanto atteso WhatsApp multi dispositivo su due smartphone contemporaneamente, poi la possibilità di nascondere le chat e proteggerle con "Lucchetto chat", ora la novità più attesa di tutte: WhatsApp ha annunciato che è in fase di distribuzione la possibilità di modificare i messaggi già inviati. La nuova funzione, però, ha dei limiti ben precisi.

Edit messaggi WhatsApp: come funziona

Tutti i messaggi WhatsApp possono essere modificati, ovviamente solo da chi li ha inviati originariamente. Se un messaggio che è già stato inoltrato viene modificato, però, non verranno modificati anche tutti quelli inoltrati.

La modifica può avvenire solo entro i primi 15 minuti di tempo da quando il messaggio è stato inviato, onde evitare che dopo molto tempo una chat venga completamente stravolta e modificata a tal punto da risultare irriconoscibile.

Alla luce del fatto che ormai è possibile usare WhatsApp da più telefoni contemporaneamente, un messaggio potrà essere modificato solo dal dispositivo con cui è stato inviato originariamente.

Anche perché, esattamente come tutti i messaggi di WhatsApp, anche quelli modificati mantengono la crittografia end-to-end che prevede l’archiviazione delle chiavi per leggere i messaggi direttamente sui dispositivi.

In ogni caso è sempre possibile sapere se un messaggio è stato modificato: c’è scritto accanto, è impossibile non vederlo.

Edit messaggi WhatsApp: come si fa

Modificare i messaggi su WhatsApp, per chi ha l’app aggiornata con la nuova funzione, è qualcosa di estremamente semplice. Basta fare un tap lungo sul messaggio che vogliamo editare e poi fare tap sul menu coi tre puntini, in alto a destra.

In questo menu, oltre ai già noti "Info" e "Copia", adesso c’è anche "Modifica". Una volta fatto tap su questa opzione sarà possibile cambiare il testo scritto e poi confermare le modifiche. Non ci sono limiti né un numero massimo di modifiche consentite, vale solo il limite dei 15 minuti dal primo invio.

Edit messaggi WhatsApp: quando arriva

La disponibilità della nuova funzione per editare i messaggi WhatsApp è stata annunciata dalla piattaforma nel suo blog ufficiale, in tutte le lingue in cui WhatsApp è utilizzabile. Questo perché si tratta di una novità per tutti e non solo per un determinato Paese, o solo per i beta tester.

Oltre 2 miliardi di utenti di WhatsApp, dunque, a breve potranno modificare i propri messaggi. A breve ma non subito: Meta promette di completare l’aggiornamento entro poche settimane. Nei prossimi giorni, quindi, anche in Italia qualcuno potrebbe già essere in grado di modificare i messaggi WhatsApp, mentre qualcun altro no.