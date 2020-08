WhatsApp, non aprite questi messaggi: vi bloccano lo smartphone

Una pratica che va avanti da più di un anno e alla quale WhatsApp non riesce a trovare una soluzione. Di che cosa stiamo parlando? Di alcuni messaggi che possono essere inviati agli utenti e che sono in grado di mandare in blocco sia l’applicazione sia tutto lo smartphone. Come accade spesso in questi casi, la segnalazione è arrivata da WaBetaInfo che ha pubblicato un messaggio che ha ricevuto su Reddit.

Il messaggio è di un utente brasiliano (ma il fenomeno non è presente solo nel Sud America, ma in tutto il Mondo, come mostrano altre testimonianze pubblicate sempre da WaBetaInfo) che spiega cosa sta accadendo nel paese sudcamericano negli ultimi mesi. Alcuni utenti inviano una combinazione molto particolare di caratteri che appena vengono ricevuti dal destinatario gli mandano in blocco l’applicazione e nei casi più gravi l’intero smartphone. A cosa è dovuto questo blocco del dispositivo? Molto probabilmente alla difficoltà da parte del dispositivo di processare un numero così elevato di caratteri in un unico messaggio. E al momento non ci sono soluzioni semplici per sbloccare il dispositivo e farlo tornare a funzionare.

WhatsApp, ecco il messaggio che blocca lo smartphone

Le testimonianze dell’invio di questo tipo di messaggi che mandano in blocco lo smartphone non arrivano solo dal Brasile, ma anche da Paesi vicini a noi come Austria e Germania. Alcuni utenti parlano della presenza di specifici gruppi creati su WhatsApp che hanno come unico obiettivo quello di inoltrare ad amici e parenti questa serie di messaggi in modo da bloccargli il dispositivo. Una pratica odiosa e piuttosto fastidiosa.

Il messaggio che manda in blocco il dispositivo, in realtà, non è solo uno. Si tratta di un gruppo di contatti con al proprio interno una serie di caratteri strani. Non riportiamo nell’articolo quali sono questi caratteri per non far diffondere il messaggio e creare problemi sugli smartphone di migliaia di utenti.

Per gli smartphone non si tratta della prima volta di un caso del genere. Negli anni passati è capitata una cosa molto simile con gli iPhone, che si bloccavano subito dopo aver ricevuto uno strano carattere indiano che lo smartphone non riusciva a renderizzare. Apple è sempre intervenuta con delle patch per far sì che l’iPhone non si bloccasse più, mentre WhatsApp non ha ancora trovato la soluzione a questo problema.

Come risolvere il problema dello smartphone bloccato

Se per caso vi trovate in una situazione del genere, dovete sapere che esiste una situazione per sbloccare lo smartphone e WhatsApp. Dovete aprire il vostro profilo WhatsApp tramite l’app desktop o WhatsApp Web, entrare all’interno della conversazione incriminata e cancellare il messaggio ricevuto. In questo modo verrà eliminato anche sull’app dello smartphone e il dispositivo tornerà a funzionare. Un consiglio: per non correre più il pericolo, bloccate il contatto che vi ha inviato il messaggio incriminato, in questo modo non potrà più disturbarvi.