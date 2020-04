IPhone, basta un messaggio per mandare in blocco lo smartphone

Un messaggio per mandare in blocco l’iPhone: questa la scoperta effettuata nelle ultime ore da un utente su Reddit (social network molto utilizzato dal mondo geek), che ha creato un thread nel quale ha raccontato la propria esperienza. Dopo aver ricevuto un messaggio con un testo molto strano, lo smartphone si è bloccato e ha smesso di funzionare. Per risolvere il problema è necessario avviare la modalità DFU manuale e ripristinare l’iPhone.

Un problema piuttosto fastidioso e che già in passato ha mietuto molte vittime. Qualche anno fa, infatti, fu scoperto un bug molto simile: bastava un messaggio contenente una lettera molto strana per bloccare l’iPhone, per sempre. In quel caso, infatti, neanche l’avvio della modalità DFU serviva per far ripartire lo smartphone. Il messaggio sta viaggiando su tutte le piattaforme di messaggistica: iMessage, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger e Direct Message di Instagram. Fortunatamente esiste già una soluzione al problema: nella versione iOS 13.4.5 (per il momento disponibile solo in beta), il bug sembra essere risolto e chi riceve il messaggio non si ritrova con l’iPhone bloccato.

Il messaggio che manda in crash l’iPhone

Leggendo il thread su Reddit ci sono teorie contrastanti sul messaggio. Secondo colui che ha scoperto il bug, il messaggio incriminato è composto da un’emoji della bandiera italiana più un carattere della lingua Telugu. A mandare in crash l’iPhone sembrerebbe il carattere della lingua dravidica e la presenza dell’emoji con la bandiera italiana è del tutto casuale.

EverythingApplePro, uno dei maggiori esperti del mondo Apple, ha anche pubblicato un video su Twitter che dimostra effettivamente come funziona il bug: basta ricevere il messaggio su un’app di messaggistica per bloccare l’iPhone. E nel video si vede chiaramente che nel messaggio che ha ricevuto non c’è nessuna bandiera italiana..

Perché l’iPhone si blocca?

Il problema è il carattere “particolare” presente nel messaggio. Molto probabilmente l’iPhone non supporta il carattere della lingua Telugu e appena si riceve il messaggio, lo smartphone non riesce a decifrarlo e va in blocco.

Come difendersi dal messaggio che manda in blocco l’iPhone

Il bug sembra essere stato risolto con la versione 13.4.5 di iOS, disponibile per il momento solo in beta. Apple, però, sembra essere a conoscenza del bug e sarebbe pronta a rilasciare un aggiornamento molto presto per risolvere il problema.

Fino a quando l’aggiornamento software non sarà disponibile, fate molta attenzione a tutti i messaggi che ricevete, anche dagli amici più cari. C’è sempre qualcuno pronto a fare gli scherzi.

Se per errore avete aperto il messaggio e l’iPhone è andato in blocco, l’unico modo è avviare la modalità DFU manuale. Come si fa? Dovete collegare lo smartphone al Mac, spegnere l’iPhone e tenere premuti contemporaneamente il tasto accensione e home per 10 secondi. a questo punto rilasciate il tasto accensione e continuate a premere il tasto Home fino a quando non parte la modalità di Ripristino.

Sull’iPhoen X e successivi la procedura è leggermente differente: bisogna premere e rilasciare prima il tasto “Volume su” e poi “Volume giù”. Poi premere il tasto Side sulla destra e di seguito premere e tenere premuti contemporaneamente i tasti Slide e Volume Down per 5 secondi.