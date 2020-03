WhatsApp problemi con la modalità scura: cosa non funziona

8 Marzo 2020 - L’attesa è stata tanta ed è stata ripagata: la modalità scura di WhatsApp (che l’applicazione chiama Tema Scuro) è stata realizzata con molta cura e tutte le sezioni sono state trasformate seguendo le linee guida dei sistemi operativi. Però come spesso accade in queste situazioni, non tutte le ciambelle escono con il buco, e ci sono già le prime testimonianze da parte di alcuni utenti che segnalano di avere grossi problemi di utilizzo da quando hanno attivato il Tema Scuro.

A dare notizia di questi piccoli malfunzionamenti sono come al solito i ragazzi di WaBetaInfo, che hanno raccolto sul loro account Twitter alcune segnalazioni degli utenti. Nulla di cui preoccuparsi: quando viene lanciato un nuovo strumento o una nuova funzione è abbastanza normale che si riscontrano alcuni problemi per un numero limitato di utenti. Ed è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni: problemi piuttosto banali che possono essere corretti re-installando l’applicazione oppure disattivando la modalità scura di WhatsApp in attesa dell’uscita di una nuova versione. Ecco quali sono i problemi più comuni del Tema Scuro di WhatsApp.

Problemi Tema Scuro WhatsApp: cosa sta succedendo

In questi primi giorni di Tema Scuro su WhatsApp iniziano a diventare sempre di più i commenti da parte degli utenti che segnalano di avere dei problemi di funzionamento: colori invertiti, app che va in crash o persone daltoniche che faticano a distinguere i messaggi. Ad esempio, ad alcuni utenti che hanno aggiornato WhatsApp e hanno attivato il Tema Scuro il colore della bolla dei messaggi è rimasto lo stesso, con evidenti difficoltà nel riuscire a leggere i messaggi.

Altri utenti, invece, hanno pubblicato su Twitter un video con l’applicazione che dopo l’ultimo aggiornamento va continuamente in crash e non permette di leggere nessun tipo di messaggio. Un caso più interessante, invece, riguarda le persone daltoniche. Sempre su Twitter alcune persone si sono lamentate del fatto che i colori scelti per la modalità notte rendono difficile la lettura dei messaggi.

Come risolvere i problemi del Tema Scuro di WhatsApp

Se siete tra gli utenti che stanno riscontrando malfunzionamenti con il Tema Scuro di WhatsApp sappiate che ci sono diversi modi per risolverli velocemente.

Il primo e più semplice è quello di disattivare temporaneamente la modalità scura in attesa che gli sviluppatori di WhatsApp rilascino una nuova versione. La procedura è abbastanza semplice, ma differisce tra la versione Android e quella per l’iPhone. Su Android bisogna aprire l’applicazione, premere su Impostazioni, Chat e poi Tema. A questo punto appare un menu con tre opzioni e si deve scegliere “Chiaro”. Sull’iPhone, invece, bisogna cambiare le impostazioni a livello di sistema e attivare il tema chiaro per tutte le app dello smartphone. Per farlo bisogna aprire le Impostazioni, premere su “Schermo e Luminosità” e scegliere Chiaro.

Se non si vuole aspettare l’aggiornamento, si può tentare una seconda strada: cancellare WhatsApp e installare nuovamente l’applicazione. Prima di farlo, però, vi suggeriamo di effettuare il backup su Google Drive o su iCloud, in modo da non perdere nessun messaggio.