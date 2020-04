WhatsApp si aggiorna anche sul computer: arriva il tema scuro

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com 1 di 5 WhatsApp Web si aggiorna: le novità WhatsApp è un'applicazione pensata per essere utilizzata soprattutto da smartphone e lo si nota anche per il fatto che la versione mobile ha qualche funzione in più rispetto a quella desktop. WhatsApp Web e WhatsApp Desktop (l'app scaricabile dal Windows Store o dal Mac App Store) sono sicuramente molto utili, soprattutto mentre si lavora, ma hanno dei limiti oggettivi: ad esempio non è possibile fare chiamate e videochiamate e le funzioni più importanti arrivano con qualche settimana/mese di ritardo.

Fonte foto: DANIEL CONSTANTE / Shutterstock.com 2 di 5 WhatsApp Web, dove è finita la modalità scura? Un esempio? La modalità scura. Una delle funzioni più attese ha fatto il suo debutto sulla versione Android e iOS a inizio marzo, ma sulla versione desktop ancora non vede la luce. Anzi, non è nemmeno entrata nella fase di test. Le cose, però, potrebbero cambiare nelle prossime settimane. A dare la notizia, come al solito, sono i ragazzi di WaBetaInfo che hanno scovato nel codice dell'ultimo aggiornamento nuovi aggiornamenti riguardanti proprio la modalità scura. Non solo informazioni che riguardano il funzionamento dello strumento, ma anche immagini su come cambierà l'interfaccia.

Fonte foto: WaBetaInfo 3 di 5 Come cambia WhatsApp Web con la modalità scura Le immagini ci aiutano a capire come cambierà l'interfaccia dell'applicazione. Sotto il profilo grafico, il bianco e il verde chiaro che caratterizzano l'applicazione verranno sostituiti dal nero e dal verde scuro, mentre il colore scelto per il font dei messaggi è il bianco. Per gli utenti non sarà un grosso stravolgimento, poiché sono gli stessi cambiamenti già avvenuti sull'app mobile.

Fonte foto: WaBetaInfo 4 di 5 Come attivare il dark theme su WhatsApp Web Come attivare la modalità scura su WhatsApp Web e su WhatsApp Desktop? Molto semplice: basta premere sull'icona con tre puntini verticali presente in alto a destra e selezionare Chat (che sostituirà Sfondo Chat). Si aprirà una nuova finestra del menù e bisognerà selezionare "Tema". A questo punto apparirà sullo schermo una finestra con due opzioni: Chiaro, Scuro. Scegliendo scuro si attiverà la modalità notte su WhatsApp Web.