WhatsApp si aggiorna su Android e iPhone: arrivano i QR Code

Chi in queste ultime ore ha aggiornato WhatsApp sull’iPhone o sullo smartphone Android avrà notato delle novità piuttosto importanti: sono arrivati i QR Code (al momento solo sui dispositivi con il sistema operativo di Google), gli sticker animati e altre piccole novità che migliorano l’applicazione. Il rilascio della nuova versione di WhatsApp sta avvenendo in queste ultime ore e prima che arrivi anche sul vostro dispositivo potrebbero passare ancora alcuni giorni.

Le due novità più attese di questo ultimo periodo sono finalmente arrivate su WhatsApp: stiamo parlando degli sticker animati e del QR Code. I primi non sono altro che dei nuovi adesivi da poter utilizzare per rendere ancora più divertenti le chat con i propri amici, mentre i secondi sono un nuovo strumento che permette di aggiungere il numero di telefono di amici o di nuovi colleghi di lavoro molto più velocemente. Per gli utenti iOS ci sono stati anche altri piccoli aggiornamenti, come un cambio di colore per la modalità scura e l’arrivo delle scorciatoie per condividere velocemente un contenuto su WhatsApp. Ecco tutte le novità.

WhatsApp, cosa cambia con l’aggiornamento su Android

Sono tre le novità presenti nell’ultimo update rilasciato da WhatsApp sul Google Play Store: gli sticker animati, i codici QR e la possibilità di ingrandire la schermata della persona che sta parlando durante le videochiamate di gruppo.

Gli sticker animati non hanno bisogno di molte presentazioni: si tratta di una funzione che WhatsApp ha preso in prestito da Telegram e non sono altro che degli adesivi che si muovono. Gli utenti potranno scaricare i nuovi pacchetti con gli adesivi animati direttamente dallo Store presente all’interno dell’app. Al lancio i pacchetti disponibili sono cinque.

Aggiunto anche il supporto al QR Code. Di che cosa si tratta? È uno strumento che permette di aggiungere facilmente i contatti di nuove persone. Bisogna entrare nelle impostazioni dell’app, premere l’icona QR e apparirà un codice sullo schermo: scansionandolo con la fotocamera il contatto verrà aggiunto automaticamente nella rubrica.

L’ultima novità è un piccolo miglioramento reso necessario dall’aumento da 4 a 8 delle persone che possono partecipare a una videochiamata. Per ottimizzare lo spazio a disposizione, gli utenti potranno premere sul viso della persona che sta parlando per ingrandirlo e metterlo in sovra impressione.

WhatsApp, cosa cambia con l’aggiornamento sull’iPhone

Anche gli utenti iOS hanno ricevuto un aggiornamento di WhatsApp. Nella nuova versione, la numero 2.20.80, arrivano tante piccole novità che erano state già mostrate nelle settimane precedenti sulla versione beta.

Sull’iPhone arrivano gli sitcker animati, come già visto su Android. Anche in questo caso è possibile scaricarli dallo store di WhatsApp e utilizzarli nelle chat con gli amici. L’altra novità riguarda le scorciatoie per inviare più velocemente i contenuti multimediali agli utenti su WhatsApp: con l’arrivo di iOS 13.6 sono finalmente apparse sull’app.

L’ultima novità riguarda un piccolo cambiamento fatto alla modalità scura: il verde utilizzato come sfondo dei messaggi che abbiamo inviato è diventato leggermente più chiaro.

Come aggiornare WhatsApp all’ultima versione

Il rilascio dell’update di WhatsApp è in fase di rilascio in queste ore e nel giro di qualche giorno arriverà a tutti. Per controllare se è già disponibile sul proprio dispositivo, bisogna aprire il Google Play Store o l’App Store e accedere alla sezione degli aggiornamenti: se risulta un update per WhatsApp, scaricatelo immediatamente.