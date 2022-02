WhatsApp: che succede se premi la stellina

WhatsApp è certamente una delle app più usate al mondo, eppure non tutti la usano al 100%. Non stiamo parlando di uno dei tanti trucchi per WhatsApp che permettono all’utente di usare funzioni segrete o risolvere problemi, né di qualcosa che permette di scavalcare le regole di WhatsApp come spiare qualcuno. In questo caso parliamo di qualcosa sotto gli occhi di tutti: la “stellina" dei “messaggi importanti“.

Non tutti lo sanno, infatti, ma WhatsApp ha una cartella dove possiamo archiviare i messaggi che riteniamo più importanti, che non vogliamo dimenticare o che vogliamo avere a portata di mano in modo semplice e veloce. Questa cartella è proprio quella dei “Messaggi Importanti" e per segnalare un messaggio WhatsApp come importante si usa proprio la famosa stella. Che, però, non è immediatamente visibile nelle chat ma compare solo in determinate situazioni. Ecco, allora, come funzionano i messaggi importanti di WhatsApp e come usarli nel modo più efficace e più comodo (anche per scopi un po’ meno “importanti“).

Messaggi importanti WhatsApp: come funzionano

Tutti i messaggi contrassegnati come “importanti" su WhatsApp verranno inviati ad una sorta di chat virtuale, alla quale possiamo accedere aprendo il menu principale dell’app (quello in alto a destra con i tre puntini) e selezionando “Messaggi importanti“.

Si aprirà una nuova schermata, con la stessa interfaccia delle normali chat, all’interno della quale troveremo tutti i messaggi segnati come importanti con l’indicazione di chi li ha inviati, in quale chat e quando. Da questa finestra non potremo rispondere ai messaggi, ma solo selezionarli ed eventualmente andare alla chat di provenienza.

Per segnare un messaggio come importante, e quindi salvarlo nell’apposita cartella, ci basterà selezionarlo con un tap lungo e poi fare tap sull’icona a forma di stella che compare in alto, tra l’icona della risposta e quelle del cestino e dell’inoltro.

Come usare i messaggi importanti di WhatsApp

I messaggi importanti sono una funzione molto particolare di WhatsApp, per vari motivi. Il primo è che possono provenire da più chat diverse, il secondo è che non è possibile rispondere ai messaggi importanti se non andando alla chat da cui provengono. Come usarli, quindi?

Dobbiamo pensare alla cartella/schermata dei messaggi importanti di WhatsApp come una sorta di quaderno degli appunti, dove salvare solo i messaggi e i contenuti realmente importanti: se metteremo la stellina a tutti i messaggi, nessun messaggio sarà realmente importante.

Tuttavia, paradossalmente, i messaggi importanti possono essere usati anche per scopi più pratici, ad esempio per salvare una lista di cose da fare o persino la lista della spesa: man mano che le cose da fare, o da comprare, vengono menzionate in una chat (o in più chat), noi possiamo “spedirle" ai messaggi importanti per averle poi a disposizione, tutte insieme in un unico posto.