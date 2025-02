Su WhatsApp è arrivata una novità attesa da anni

Dopo quasi cinque anni dal lancio su Facebook Messenger, i temi per le singole chat arrivano anche su WhatsApp: ecco come si usano e a cosa servono

WhatsApp è l’app di chat più usata al mondo, con oltre 2 miliardi di utenti attivi al mese, ma è anche una delle più lente ad offrire alcune funzioni agli utenti. Un esempio di questa lentezza sta nel fatto che oggi, a metà febbraio 2025, festeggiamo l’arrivo dei temi WhatsApp per cambiare l’aspetto delle singole chat.

I temi, giusto per ricordarlo, sono disponibili su Facebook Messenger da ottobre 2020 e su Telegram da ottobre 2021. WhatsApp ci ha messo quasi cinque anni per offrire la stessa funzione, che è sostanzialmente molto banale da implementare per gli sviluppatori, ma può risultare molto comoda per gli utenti.

Precisiamo, inoltre, che non si tratta di una novità proposta in beta solo per pochi possessori delle app di test ma, al contrario, di una funzione già disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp, sia quelli Android che quelli iOS. I temi, però, non sono ancora disponibili sulle app per computer, né su WhatsApp Web.

Come funzionano i temi WhatsApp

I temi permettono di personalizzare lo sfondo e i colori delle “bolle” dei messaggi scambiati nelle chat di WhatsApp. Funzionano sia con le chat singole, uno ad uno, che con quelle di gruppo.

In entrambi i casi, però, funzionano “a una sola via“: se cambiamo tema ad una chat, infatti, gli altri utenti presenti nella stessa chat non vedranno nulla di diverso. A meno che anche loro non scelgano di cambiare tema e, in tal caso, potrebbero anche sceglierne un altro.

Il fatto di poter assegnare un tema diverso ad ogni chat permette non solo di aggiungere un tocco di colore all’app di WhatsApp, rendendola più piacevole da usare, ma anche di differenziare le chat tra di loro, riducendo i rischi di fare confusione e mandare un messaggio nella chat sbagliata.

Chi usa lo stesso numero sia per le chat private che per quelle di lavoro, ad esempio, potrebbe assegnare un tema specifico a tutte le chat con i colleghi. Va specificato, però, che la differenza di colore si vede solo dopo aver aperto la chat e non anche nella home dell’app, dove c’è l’elenco di tutte le chat recenti.

Come cambiare tema a una chat WhatsApp

Per cambiare tema ad una chat di WhatsApp dobbiamo, per prima cosa, aprire quella chat. A questo punto dovremo aprire il menu della chat (quello con i tre puntini in verticale, in alto a destra) e scegliere “Tema della chat“. Si aprirà una schermata dalla quale potremo scegliere dei temi preconfezionati, oppure personalizzare singolarmente il colore della chat e lo sfondo.

Sono disponibili varie combinazioni ed è possibile modificare anche temi già pronti, impostando la modalità chiara o scura o agendo su uno slider per aumentare e diminuire la luminosità dei colori del tema. Lo slider della luminosità agisce anche sullo sfondo, specialmente se scegliamo di personalizzarlo con una foto proveniente dalla galleria.

Non è possibile, invece, cambiare il font e la dimensione dei caratteri della singola chat, mentre è possibile tornare al tema predefinito sempre dal menu principale in alto a destra.