WhatsApp, ufficiale l'arrivo degli sticker animati: come funzionano

WhatsApp lo aveva promesso e lo ha fatto: gli sticker animati sono ora disponibili sull’applicazione. La comunicazione arriva dalla stessa app che ha pubblicato sui propri account social un video in cui annuncia l’arrivo dei nuovi adesivi. La funzione è in via di rilascio e sarà disponibile per tutti nei prossimi giorni. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per il programma di aggiornamenti che i tecnici della piattaforma di messaggistica hanno messo in calendario per le prossime settimane: ora resta solo il codice QR per condividere il proprio numero di telefono.

Gli sticker animati non sono certo uno strumento che rivoluziona l’app, ma erano richiesti a gran voce dagli utenti, dato che sono presenti su Telegram da oramai un po’ di tempo. Grazie a questi nuovi adesivi le chat diventeranno più animate e sicuramente più divertenti. Gli sticker animati si trovano nella stessa sezione dove sono presenti gli adesivi normali: potranno essere scaricati dal WhatsApp Store e utilizzati nelle conversazioni con i propri amici.

Che cosa sono gli sticker animati su WhatsApp

Presenti da oramai un paio di settimane nella versione beta di WhatsApp, gli sticker animati ora fanno il loro debutto anche nella versione “normale”. Che cosa sono gli sticker animati? Molto semplicemente si tratta di adesivi che si muovono e che permettono di rendere più “movimentate” le chat con i propri amici.

WhatsApp ha rilasciato nella versione beta cinque pacchetti di sticker animati da poter scaricare sul proprio smartphone e altri ne arriveranno nelle prossime settimane. I cinque pacchetti di adesivi sono:

Playful Piyomaru,

Chummy Chum Chums,

Rico’s Sweet Life,

Bright Days,

Moody Foodies.

Come funzionano gli sticker animati su WhatsApp

Il funzionamento degli sticker animati è piuttosto semplice: gli utenti hanno la possibilità di vedere gli adesivi inviati dai propri amici, selezionarli e utilizzarla a loro volta in altre conversazioni. In alternativa si può accedere al WhatsApp Store e scaricare i nuovi pacchetti di adesivi pubblicati da WhatsApp o da sviluppatori terzi. Anche gli stessi utenti possono creare degli adesivi personalizzati e pubblicarli sullo store dell’applicazione.

Come scaricare gli sticker animati su WhatsApp

Gli sticker animati saranno disponibilinella stessa sezione dove sono presenti gli sticker normali. Per scaricarli bisogna aprire WhatsApp, entrare in una conversazione e premere sullo spazio dove inserire il messaggio in modo che si apra la tastiera. A questo punto toccate sull’icona degli Sticker e premete sulla prima icona “Aggiungi (+)”. Appariranno tutti i pacchetti di sticker più utilizzati. Al momento sono tutti adesivi statici, nelle prossime settimane troverete anche quelli animati.

Come scaricare l’aggiornamento di WhatsApp

La funzione è in fase di rilascio in questi giorni e prima che arrivi per tutti gli utenti bisognerà anche aspettare qualche giorno. Per controllare se l’aggiornamento di WhatsApp è disponibile bisogna aprire il Google Play Store o l’App Store e verificare la disponibilità. In caso di risposta affermativa, scaricatelo immediatamente, altrimenti aspettate qualche giorno.