Novità su WhatsApp: c'è una funzione in più

Senza un annuncio ufficiale e senza neanche un minimo di clamore, WhatsApp introduce una novità che farà piacere agli amanti degli sticker, dei meme e dei “Buongiornissimo, caffè!!!“: ora possiamo crearli da soli, con un vero e proprio mini editor integrato in WhatsApp. Anzi, per essere più precisi: in WhatsApp Web, la versione per browser della piattaforma di messaggistica.

La nuova funzione, infatti, non è disponibile sulle app per Android e iOS, né sulle app di WhatsApp Desktop (nemmeno sulla recentissima app UWP), ma solo su WhatsApp Web. Tra l’altro, sembrerebbe che i primi a riceverla siano stati gli utenti che hanno aderito alla beta di WhatsApp Web multidispositivo. Forse Meta ha fatto questa scelta proprio per invogliare gli utenti ad usare WhastApp Web multi device, o forse è solo questione di tempo e l’editor di sticker arriverà anche sulle app mobile. Fatto sta che l’editor c’è, funziona bene ed è anche molto facile da usare. E questo vuol dire che tra poco saremo letteralmente invasi di adesivi all’interno delle nostre chat, con migliaia di “Buongiornissimo, caffè!!!" che non avevamo mai visto prima.

Come creare Sticker con WhatsApp Web

Per creare da zero uno sticker con WhatsApp Web basta aprire una chat qualsiasi, anche di gruppo, e poi fare click sull’icona delle emoji e degli sticker. Comparirà l’opzione “Crea“, con un bel “+" in bella vista, ed è quella sulla quale dobbiamo cliccare per iniziare a creare lo sticker. Si aprirà il file manager, dal quale potremo scegliere l’immagine di partenza per lo sticker, che farà da sfondo.

Dopo aver caricato l’immagine di sfondo potremo ritagliarla, aggiungere testo, emoji e persino altri sticker. Naturalmente non mancano i comandi per ruotare ogni singolo oggetto inserito nell’editor degli sticker, né la possibilità di cambiare font e colore al testo inserito. Insomma, l’unico limite è la nostra creatività.

Quando saremo soddisfatti della nostra creazione, non ci resterà che premere il pulsante di invio e lo sticker sarà condiviso con i membri della chat. In alternativa, potremo fare clic su “Fatto" per salvare lo sticker, senza inviarlo subito. Tutti gli sticker inviati o salvati diventano subito disponibili nell’apposita sezione.

Nuovo editor di sticker: cosa manca

Il nuovo editor di sticker di WhatsApp non è, però, perfetto e ha ancora diversi limiti. Gli sticker creati, ad esempio, non vengono sincronizzati con WhatsApp per smartphone e, di conseguenza, non li troveremo tra gli sticker disponibili sul telefono neanche se siamo stati noi stessi a crearli su WhatsApp Web.

Non è nemmeno possibile eliminarne uno dalla lista di quelli disponibili, dopo averlo creato. Quindi bisogna stare abbastanza attenti a come si usa questa nuova funzione se in ufficio apriamo WhatsApp Web per lavoro. Gli sticker creati ed inviati in una chat, infatti, restano disponibili (solo per noi, come già spiegato) anche nelle altre chat.

E’ chiaro, quindi, che si tratta di una prima bozza di una funzione che va ancora affinata parecchio. Ma è già disponibile quasi per tutti e, se ben usata (e non abusata), è molto divertente.