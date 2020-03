Windows 10, problema con l'antivirus dopo l'ultimo aggiornamento

24 Marzo 2020 - Nella classifica dei migliori antivirus 2020 fatta poche settimane fa da AV-Test, società tedesca indipendente che si occupa di cybersicurezza, l’antivirus gratuito Windows Defender si era dimostrato in grado di competere con molte soluzioni commerciali, raggiungendo un punteggio complessivo di 17,5 su 18 punti disponibili. Adesso, però, un bug ne mette in dubbio l’efficacia.

Il bug, neanche a dirlo, è spuntato dopo un aggiornamento di Windows e, come spesso capita con i bug introdotti dagli update di Microsoft, non riguarda tutti, ma molti. Se ne sta discutendo in modo abbastanza acceso anche sul forum ufficiale di Microsoft, dove diversi utenti con configurazioni diverse stanno riscontrando problemi simili. L’unica cosa che hanno in comune questi utenti sembrerebbe essere, almeno al momento, il fatto che hanno installato gli aggiornamenti di inizio marzo di Windows 10. Microsoft non ha ancora trovato una soluzione a questo problema.

Windows Defender: il bug dopo l’aggiornamento

Il problema riscontrato da tanti utenti è che, in seguito all’aggiornamento, durante la scansione antivirus Windows Defender “salta” alcuni file. Non tutti i nostri documenti e applicazioni, quindi, vengono controllati e, di conseguenza, potrebbero contenere un virus. In pratica Windows Defender, alla fine della scansione, comunica all’utente che alcuni file sono stati saltati a causa delle impostazioni di rete. La cosa succede sia in caso di scansione rapida che in caso di controllo approfondito dei file in cerca di virus.

L’aggiornamento di Windows Defender che crea il problema sembrerebbe essere il 4.18.2003.4-0. Microsoft sembra essere a a conoscenza del bug, ma non ha ancora pubblicato la patch né ha risposto ufficialmente alle domande degli utenti.

Bug di Windows Defender: cosa fare?

Visto che non arriva una risposta ufficiale da Microsoft, molti utenti si stanno chiedendo se non sia il caso di installare (almeno temporaneamente) un antivirus diverso da Windows Defender. La cosa più sensata da fare, in questo momento, è fare una scansione con Defender e vedere se il bug si replica anche sui nostri computer: in tal caso, in attesa della patch, si può installare un altro antivirus. Altrimenti non c’è alcun motivo per farlo.