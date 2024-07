Windows: disponibile una novità per l'app più usata

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità in arrivo per Blocco Note, la celebre applicazione di Microsoft si aggiorna e ottiene nuove interessanti funzioni tra cui il correttore automatico

Già da qualche tempo Microsoft ha iniziato a implementare una serie di cambiamenti all’interno di una delle applicazioni più utilizzate in assoluto, da sempre, ma fino ad oggi mai aggiornata in modo significativo: Blocco note.

Per chi non lo sapesse, il celebre programma ricalca in tutto e per tutto un blocchetto per gli appunti dove gli utenti, utilizzando una formattazione minima e pochissime impostazioni di personalizzazione, possono scrivere ciò che vogliono in modo facile e veloce.

Nonostante questa immediatezza, però, l’applicazione è gettonatissima al punto che dalla prima comparsa nel lontano 1983 ha sempre fatto parte di tutte le versioni di Windows, arrivando fino ai giorni nostri. La novità in arrivo, riguarda una caratteristica che gli utenti attendevano da anni, il correttore ortografico integrato.

L’evoluzione di Blocco Note

Se un’applicazione è in grado di resistere al passare del tempo, restando essenzialmente immutata e priva di qualsiasi innovazione, vuol dire che ha già al suo interno tutto il necessario e non ha bisogno di altro. E questo è proprio il caso di Blocco Note che dal 1983 fino al più recente 2021 è rimasta immobile, senza cambiare di una virgola.

Alla fine, però, Microsoft si è convinta che fosse ora di dare una svecchiata a questo tool e durante l’epoca di Windows 10 sono stati aggiunte diverse funzionalità come l’opzione trova e sostituisci ad esempio, le indicazioni con il numero di riga, una nuova modalità di utilizzo che permette agli utenti di aprire contemporaneamente più file Blocco Note (sul modello delle tab di un browser, per intenderci) senza occupare troppa memoria e il salvataggio automatico che consente di aprire e modificare rapidamente i vari file senza preoccuparsi di salvare ogni volta.

Tutte novità più che interessanti, che hanno dato nuova linfa vitale a questo tool, dimostrando che ha ancora molto da dire nell’attuale panorama degli editor di testo.

E il naturale andamento di questa evoluzione non poteva che portare verso il correttore ortografico integrato che mostra la classica sottolineatura rossa sotto una parola errata, con la possibilità di modificarla suggerendo quella che (secondo l’app) è quella corretta, oppure di aggiungerla al dizionario di sistema proprio come accade con gli altri editor di casa Microsoft. Non manca, chiaramente, nemmeno la funzione per la correzione automatica.

Un’altra particolarità di questa caratteristica è che può essere disabilitata in qualsiasi momento dall’apposito menù dedicato con la possibilità di farlo anche in base al tipo di file aperto consentendo, ad esempio, all’utente di fare correzioni a un file HTML o a uno di sistema grazie all’impostazione Visual Studio Code.

Quando arriva il nuovo Blocco Note

La nuova versione di Blocco Note ha fatto la sua comparsa nella versione di Windows 11 dedicata agli sviluppatori rilasciata lo scorso marzo e, proprio in queste ore, sta gradualmente arrivando su tutti i PC compatibili.

Se l’aggiornamento non fosse ancora disponibile è consigliabile attendere ancora qualche giorno ed eventualmente procedere con la ricerca manuale degli update andando su Impostazioni, cliccando su Windows Update e avviando la scansione alla ricerca di aggiornamenti da installare.