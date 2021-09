Xiaomi 11 Lite NE ufficiale: è il nuovo low cost da battere

Xiaomi ha una lunga tradizione in fatto di smartphone dalle caratteristiche tecniche incredibili in relazione al prezzo, quindi non sorprende che questa tipologia di prodotti sia parecchio seguita dagli appassionati di tecnologia e che l’azienda, negli ultimi tempi, si sia imposto ai vertici in termini di prodotti venduti.

Pertanto l’azienda cinese spinge comprensibilmente parecchio su quelli che sono i punti di forza percepiti dai clienti, il segmento degli smartphone low cost a cui appartiene anche il nuovo Xiaomi 11 Lite NE, dove NE sta per New Edition: di fatto, il nuovo prodotto, è una revisione del bestseller Mi 11 Lite 5G presentato lo scorso aprile. Come da tradizione, anche questo smartphone di Xiaomi ha una serie di caratteristiche tecniche interessanti in relazione al prezzo, uno status che probabilmente lo pone come il nuovo riferimento low cost che la concorrenza dovrà provare a battere.

Xiaomi 11 Lite NE: caratteristiche tecniche

Xiaomi 11 Lite NE ha un display con delle ottime specifiche: è un DotDisplay AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, di campionamento del touch di 240 Hz, Dolby Vision, HDR10+ e protezione con vetro Corning Gorilla Glass 5.

Due le configurazioni di memoria previste al lancio in Italia: quella d’accesso con 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2 e quella, appena più prestante, con 8 GB di RAM e memoria interna invariata. Dovrebbe esserci la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione attraverso le schede microSD.

Alla fotocamera anteriore da 20 megapixel per i selfie si uniscono le tre poste sulla superficie opposta: la principale è da 64 megapixel con apertura f/1.79, il che dovrebbe garantire scatti di qualità sufficiente anche in condizioni di scarsa luminosità, poi ci sono una ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2, e una telemacro da 5 megapixel con apertura f/2.4.

Affidabile il comparto della connettività: ci sono 5G Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Il lettore di impronte digitali per lo sblocco sicuro del telefono è posto lateralmente, e ci sono due altoparlanti di sistema per l’effetto stereo.

La batteria di Xiaomi 11 Lite NE ha 4.250 mAh di capacità con la possibilità di essere ricaricato rapidamente via cavo a 33 watt attraverso il caricabatterie in dotazione. Dimensioni di 160,53 x 75,73 x 6,81 mm per 158 g di peso.

Xiaomi 11 Lite NE: prezzo e disponibilità

Xiaomi 11 Lite NE sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 13:00 italiane del 28 settembre nelle colorazioni Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e Snowflake White.

Xiaomi 11 Lite NE arriva in due configurazioni di memoria: la versione 6+128 GB costerà 399,90 euro di listino, quella con 8+128 GB 449,90 euro.

È possibile però sfruttare delle promozioni di lancio: il primo sarà venduto per le prime 24 ore a 299,90 euro, il secondo a 399,90 euro fino al 12 ottobre peraltro con la Xiaomi Mi Band 6 in regalo.