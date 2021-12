Xiaomi 12 arriva la settimana prossima: come sarà

Xiaomi ha finalmente svelato i suoi piani annunciando la data di presentazione di almeno due versioni del suo nuovo top di gamma 2022. Xiaomi 12, infatti, sarà presentato in Cina la prossima settimana ed è già possibile apprezzare il suo design frontale in alcune immagini (foto di apertura) pubblicate dall’azienda stessa sul social cinese Weibo.

Sebbene ci siano davvero poche informazioni riguardo alle specifiche tecniche del dispositivo, qualche spunto lo fornisce il chipset che, come noto ormai da tempo, sarà il nuovo top di gamma di Qualcomm. Questa soluzione dovrebbe comportare significativi miglioramenti non solo a livello di prestazione pura, ma anche di qualità fotografica, connettività e velocità di ricarica. Non sono escluse sorprese, ovvero che Xiaomi scelga di utilizzare il processore MediaTek Dimensity 9000 o un Qualcomm più modesto su qualcuna delle versioni della serie 12. Ciò le permetterebbe di essere competitiva in ogni fascia di mercato.

Xiaomi 12, come sarà

Xiaomi 12 sarà sicuramente molto interessante, ma ciò che aumenta le aspettative è che sarà fra i primi smartphone ad adottare il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Inoltre, come ha dichiarato il CEO Lei Jun, vedremo per la prima volta la nuova interfaccia grafica proprietaria MIUI 13, basata sul sistema operativo Android 12.

Le ultime immagini pubblicate da Xiaomi, lasciano intendere che saranno presentate due varianti, aventi stesso design ma dimensioni differenti: potrebbe trattarsi di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro. Il display è un edge-to-edge con margini molto ridotti, spigoli arrotondati ed una configurazione punch-hole, con fotocamera selfie nel buco al centro dell’estremità superiore.

Secondo le recenti indiscrezioni, Xiaomi 12 dovrebbe adoperare una fotocamera principale costituita da tre obiettivi da 50 megapixel ciascuno: sensore principale, ultra grandangolo e telefoto con zoom ottico 5X.

Restano tutt’ora sconosciuti altri dettagli, fra cui le possibili configurazioni e le differenze fra i modelli che verranno presentati.

Xiaomi 12, quando arriva in Italia

In base a quanto rivelato dall’azienda cinese tramite il post su Weibo, la serie Xiaomi 12 farà il suo debutto tramite un evento di presentazione che si terrà a Pechino il 28 dicembre. Dovrebbero fare la loro comparsa almeno due dispositivi, ma ci potrebbe anche essere l’esordio di un modello chiamato Xiaomi 12X, ovvero una variante un po’ più economica del top di gamma.

Proprio un anno fa, veniva presentato in Cina Xiaomi Mi 11, per poi giungere anche sugli scaffali dei negozi italiani a marzo del 2021. Possiamo quindi aspettarci che Xiaomi 12 segua lo stesso iter, arrivando in Italia nel primo trimestre del nuovo anno.

Per conoscere tutte le informazioni riguardo a questo smartphone dovremo aspettare soltanto pochi giorni e probabilmente sapremo qualcosa in più anche sul suo debutto globale.