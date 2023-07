Xiaomi 12 Lite in offerta su Amazon è l'affare di oggi

Fonte foto: Xiaomi

Acquistare uno smartphone di fascia media vuol dire spesso dover "studiare" minuziosamente una fascia di mercato satura di dispositivi molto simili tra loro, caratterizzati da una buona scheda tecnica e da un prezzo che dovrebbe (teoricamente) essere competitivo. Questo, però, non è sempre possibile e seppur considerati device piuttosto affidabili, i medio gamma hanno spesso costi proibitivi che potrebbero non giustificare un acquisto del genere.

Grazie alle offerte su Amazon, però, è possibile trovare telefoni molto validi a prezzi davvero stracciati, come il caso di Xiaomi 12 Lite, uno smartphone dalle grandi potenzialità disponibile a poco più di 300 euro. Risparmiare qualcosa sul costo finale è sempre cosa gradita e se a questo coincide l’acquisto di uno smartphone davvero valido, gli utenti non possono proprio chiedere di meglio.

Xiaomi 12 Lite: scheda tecnica

Xiaomi 12 Lite ha uno schermo AMOLED da 6,55 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate a 120 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con il formato HDR10+. A protezione del display troviamo un vetro Gorilla Glass 5, ottimo per evitare graffi e rotture accidentali.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 778G a cui si affiancano, in questo caso specifico, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio per l’archiviazione non espandibile. Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 108 MP (ƒ/1.9), da uno ultra-grandangolare da 8 MP (ƒ/2.2) e da un terzo sensore per le foto macro da 2 MP (ƒ/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP (ƒ/2.5). Una scelta interessante quella di Xiaomi, che promette scatti di buon livello anche in condizioni di illuminazione non ottimali.

Tra le connessioni troviamo naturalmente il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, la porta a infrarossi e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC.

La batteria all’interno del telefono è da 4.300 mAh con ricarica cablata da 67W. Il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MIUI 13 che si aggiornerà a Android 13 alla prima accensione.

Xiaomi 12 Lite: l’offerta su Amazon

Xiaomi 12 Lite è uno smartphone di fascia media con una scheda tecnica molto interessante che punta tutto su un display di buona qualità e all’efficienza energetica, grazie all’ormai ben noto processore Qualcomm Snapdragon 778G capace di bilanciare performance e autonomia, con la batteria che arriva tranquillamente a fine giornata. Se poi servisse un po’ di energia in più c’è sempre la ricarica da 67W che permette di caricare completamente lo smartphone in circa 40 minuti.

Il prezzo di listino è di 361,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile risparmiare qualcosa sul costo finale e portare a casa Xiaomi 12 Lite a 301,89 euro (-17%, -60,1 euro).

