Xiaomi, questo è lo smartphone che devi comprare subito: prezzo crollato

La Festa delle Offerte Prime ha "aperto i battenti": da oggi su Amazon trovi migliaia di offerte sui prodotti più disparati. Noi di Libero Tecnologia la stiamo seguendo in tempo reale sul nostro Canale Telegram, dove trovi tutte le migliori promo del momento. In questo articolo, invece, vogliamo parlarvi di un’offerta che sta facendo letteralmente parlare di sé per l’eccezionalità dello sconto. Si tratta della promo che riguarda lo Xiaomi 12, smartphone top di gamma uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora super prestazionale. E che oggi trovi anche in offerta con uno sconto mai visto prima. Infatti, su Amazon è disponibile con uno sconto del 47% che fa risparmiare quasi 400€ sul prezzo di listino. Praticamente lo paghi la metà e allo stesso prezzo di un buon medio di gamma. Con la differenza che questo Xiaomi 12 non ha nulla del medio di gamma.

Il motivo è molto semplice: la scheda tecnica è a tutti gli effetti quella di uno smartphone super top. A partire dalla presenza di uno ottimo processore Snapdragon fino ad arrivare al comparto fotografico professionale. Nella parte posteriore, infatti, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 50MP, supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP. Eccellente anche lo schermo con refresh rate elevato che lo rende più fluido nella vita di tutti i giorni. Se stavate aspettando la giusta offerta per fare un super acquisto in questo Prime Day autunnale, questa è quella che fa per voi.

Xiaomi 12: la scheda tecnica

Dimensioni compatte, performance elevate e un comparto comparto professionale. Questa una breve ed esauriente descrizione dello Xiaomi 12, uno smartphone che non cerca compromessi e che punta tutto sulle prestazioni. Nonostante sia uscito sul mercato da un po’ di tempo, resta ancora un ottimo dispositivo, anche grazie ai continui aggiornamenti software e di sicurezza rilasciati da Xiaomi. Andiamo con ordine e approfondiamo la scheda tecnica.

Uno dei punti forti di questo dispositivo sono le dimensioni compatte. Sul mercato oramai si trovano solamente telefoni con schermi extra-large, mentre questo Xiaomi 12 ha un display AMOLED da 6,28" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz che lo rende fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano, soprattutto con le app social e i videogame. Lo schermo ha anche una modalità di lettura che protegge gli occhi dalla fastidiosa luce blu. Sotto la scocca trova posto il potente processore Snapdragon 8 Gen 1, supportato da 8GB di RAM e da 128GB di memoria interna.

Ottimo anche il comparto fotografico. Xiaomi ha puntato molto su questo aspetto e ha dotato lo smartphone di un comparto molto versatile e di tecnologie di ultima generazione che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da ben 50MP, supportata da un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e da un sensore telemacro da 5MP. La fotocamera frontale è da 32MP e assicura scatti in altissima definizione, con selfie che puoi caricare sui social senza nessun lavoro di post-produzione.

La batteria è da 4500mAh e ti assicura un’autonomia prolungata per tutto il giorno. Nel caso in cui hai bisogno, puoi utilizzare la ricarica turbo da 67W che impiega poco più di mezzora per assicurare il 100% di autonomia. Supporta anche la ricarica wireless da 50W.

Xiaomi 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Con uno sconto così non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Per la Festa delle Offerte Prime trovi sul sito di e-commerce lo Xiaomi 12 in super promo: il prezzo scende a 424,99€ grazie allo sconto del 47%. Il risparmio sfiora i 400€. Uno sconto così elevato per uno smartphone non lo si vedeva da tempo sul sito di e-commerce e al momento è una delle migliori promo attive. Lo smartphone viene venduto e spedito dal sito di e-commerce e ti arriva a casa anche in meno di ventiquattro ore.

L’offerta è riservata agli utenti Prime. Se ancora non sei iscritto, puoi abbonarti oggi al servizio utilizzando la prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsisi momento. Clicca qui e abbonati gratis ad Amazon Prime

