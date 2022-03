Xiaomi 12 Ultra: ancora conferme sulla super fotocamera

Uno degli ingredienti principali dell’atteso Xiaomi 12 Ultra sarà il comparto fotografico. Lo smartphone, che dovrebbe essere lanciato tra giugno e settembre, potrebbe infatti avere a bordo una ricca configurazione che, secondo quanto è stato raccontato dal celebre giornate online XDA-Developers, sarebbe targata Leica.

In realtà, le indiscrezioni sul modulo fotografico del 12 Ultra a marchio Leica non sono nuove, dato che già a novembre 2021 circolavano voci su una possibile partnership tra le due aziende. L’ultimo rumor, invece, è frutto del rilevamento da parte di un membro della community di XDA-Developers di stringhe di codice nella versione cinese dell’app Gallery Editor di MIUI (v0.7.5). Il codice, in buona sostanza, evidenzia dei nuovi filtri che l’utente potrà utilizzare nella modifica di foto e video sul prossimo smartphone. Quattro di questi filtri, per l’appunto, prendono il nome dall’iconico produttore tedesco: Leica Monochrom, Leica Monochrom HC (High Contrast), Leica Natural e Leica Vivid. Sebbene Xiaomi non abbia dato una conferma ufficiale, la presenza di questi elementi indica che il colosso cinese potrebbe lanciare presto un telefono con cam Leica a bordo.

Xiaomi 12 Ultra: come sarà

Nell’attesa di nuove delucidazioni sul comparto fotografico, è bene far presente che il prossimo top di gamma di Xiaomi avrà anche altre caratteristiche di altissimo livello. Come la batteria da 4.900 mAh con supporto per la ricarica rapida fino a 120W, il processore, che presumibilmente sarà lo Snapdragon 8 Gen 1+ targato Qualcomm, fino 12 GB di RAM e non meno di 256 GB di spazio di archiviazione.

Il display del telefono, inoltre, vanterà una caratteristica cara ai gamers, dato che avrà quasi certamente con una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz. Il pannello del 12 Ultra, che certamente sarà un AMOLED con tecnologia LTPO 2.0, dovrebbe essere da almeno 6.73 pollici (come la diagonale della variante Pro).

Xiaomi 12 Ultra: disponibilità e prezzo

Il nuovo flagship di Xiaomi dovrebbe essere lanciato durante il terzo trimestre del 2022 e, per quanto riguarda il prezzo, sicuramente non sarà basso. Infatti, lo Xiaomi 12 Ultra potrebbe costare più di Mi 11 Ultra (in foto d’apertura), attualmente in vendita a 1.399 euro.