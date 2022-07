Xiaomi 12T Pro e Redmi K50s Pro in arrivo con fotocamera da 200 MP

Gli smartphone top di gamma della seconda metà del 2022 e per buona parte del 2023 necessariamente dovranno offrire una scheda tecnica che sia all’altezza delle aspettative. Che per questa seconda parte dell’anno sembra si debba esprimere con una fotocamera principale decisamente potente. Così, secondo il leaker vietnamita The Pixel, Xiaomi sarebbe pronta a lanciare ben due telefoni con un sensore posteriore da 200 MP: lo Xiaomi 12T Pro e il Redmi K50s Pro.

Xiaomi è sul progetto di un telefono top di gamma con fotocamera da 200 MP già dall’aprile 2021. Ma anche Motorola sarebbe già pronta al lancio proprio nelle prossime settimane del suo top di gamma, il Moto Edge 30 Ultra (conosciuto anche come Motorola Frontier) proprio con fotocamera posteriore principale da 200 MP. E allora dove starebbe la novità di Xiaomi? Che presenta non uno, ma ben due telefoni con fotocamera da 200 MP, ossia provvisti di quel sensore ISOCELL HP 1 di Samsung che promette di scattare immagini davvero spettacolari tanto sono definite e precise. Dunque, la questione ora è che chi arriverà primo sul mercato, raccoglierà consensi maggiori.

Xiaomi 12T Pro: come sarebbe

Lo Xiaomi 12T Pro, come ogni top di gamma, si affiderà a un SoC di pari lignaggio, dunque sarebbe stato scelto il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 probabilmente abbinato a 8 GB di memoria e 128/256 GB di memorie di archiviazione.

Il display sarà quasi certamente un OLED di tipo LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, e la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120 W.

Redmi K50s Pro: come sarebbe

Riguardo lo smartphone Redmi K50s Pro si ha almeno una certezza: la sua scheda tecnica è stata presentata sul sito di certificazione cinese 3C (China Compulsory Certificate). E questo significa che il rilascio del dispositivo è prossimo.

Si suppone sia uno Xiaomi 12T Pro rimarchiato, come da tradizione del gruppo che fa questa pratica su molti dispositivi per ottimizzare la produzione.

Entrambi gli smartphone arriveranno con il sistema operativo Android 12 e con l’interfaccia MIUI 13.

Xiaomi 12T Pro e Redmi K50s Pro: disponibilità e prezzi

Come anticipato, sarà importante per i due telefoni essere lanciati quanto prima sul mercato e sembra, in base allo stato di avanzamento della certificazione 3C, che il Redmi K50s Pro possa essere il primo in ordine di uscita, probabilmente nelle prossime settimane.

Resta da scoprire quali dei due telefoni arriveranno in Europa e in Italia, ma questo sarà il tempo a dircelo. Il prezzo per entrambi i modelli Xiaomi 12T Pro e Redmi K50s Pro resta ovviamente un’incognita, soprattutto se vogliamo quantificare l’apporto del sensore da 200 MP. Ma probabilmente al di sopra dei 1.000 euro.