Xiaomi 13 Lite è lo smartphone da prendere oggi: prezzo crollato

La fascia media ha un nuovo best buy: lo Xiaomi 13 Lite, infatti, diventa sempre di più la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range completo, veloce e, soprattutto, ad un ottimo prezzo. Dotato di una scheda tecnica completa, lo smartphone di casa Xiaomi è oggi protagonista di una nuova offerta Amazon che garantisce un taglio di prezzo netto rispetto al listino. Grazie a quest’offerta, lo Xiaomi 13 Lite diventa il modello su cui puntare per rapporto qualità/prezzo.

In questo momento, su Amazon, è possibile acquistare lo Xiaomi 13 Lite con un prezzo scontato di 355,09 euro. Si tratta di un risparmio reale (-29% per un taglio di oltre 140 euro) rispetto al prezzo di lancio dello smartphone, disponibile in Italia da pochi mesi. L’offerta in questione riguarda la versione con scocca Blue ma la versione Black costa appena 10 euro in più. In entrambi i casi, si tratta del nuovo prezzo minimo storico su Amazon per lo smartphone di Xiaomi.

Una scheda tecnica senza punti deboli per Xiaomi 13 Lite

L’offerta in corso su Amazon riaccende l’attenzione sullo Xiaomi 13 Lite, mid-range completo e ora ancora più conveniente, grazie anche ad una scheda tecnica senza punti deboli. Lo smartphone di casa Xiaomi, infatti, può contare sull’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, chip di fascia media realizzato con processo produttivo a 4 nm e in grado di garantire prestazioni eccellenti e tanta efficienza.

A supportare il SoC c’è una dotazione hardware completa. Xiaomi 13 Lite, infatti, presenta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre ad una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Da segnalare anche la presenza di un display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il display integra un foro per la fotocamera anteriore con un design che richiama gli iPhone 14 Pro di Apple.

La scheda tecnica dello smartphone di casa Xiaomi presenta anche una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel (utilizzato anche da Xiaomi 12) che garantisce scatti di qualità nettamente superiore rispetto alla fascia di prezzo. A completare le specifiche troviamo il supporto Dual SIM, la certificazione IP53, un sensore di impronte posizionato sotto al display e Android 13 con MIUI.

Xiaomi 13 Lite è uno smartphone premium anche per quanto riguarda la qualità costruttiva. Il dispositivo è dotato di una scocca in vetro (Gorilla Glass 5) sia all’anteriore che al posteriore. Lo spessore è ridotto ad appena 7,2 mm mentre il peso è di 171 grammi. Lo smartphone risulta, quindi, solido, facile da impugnare e utilizzare oltre che molto più leggero rispetto alla media del mercato.

Su Amazon c’è un nuovo minimo storico per il mid-range di Xiaomi

Tra i migliori smartphone di fascia media, da comprare oggi con meno di 400 euro, Xiaomi 13 Lite è oggi una delle opzioni principali. Si tratta di un vero e proprio best buy per tutti gli utenti alla ricerca del miglior rapporto qualità/possibile sul mercato. Grazie alla nuova offerta di Amazon, infatti, il prezzo cala fino a 355,09 euro rendendo il mid-range di Xiaomi uno delle migliori scelte nella fascia media del mercato. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon, con consegna rapida e gratuita.

