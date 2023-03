Xiaomi 13 Ultra è quasi pronto: come sarà

Xiaomi 13 Ultra, smartphone top di gamma e con un comparto fotografico di altissimo livello ha superato uno step importante, cioè la certificazione 3C (China Compulsory Certification) che pubblica anche alcune delle principali caratteristiche tecniche.

Sappiamo che lo Xiaomi 13 Ultra è pronto al lancio grazie alla certificazione del dispositivo con il numero di modello 2304FPN6DC. Sappiamo anche che ha una scheda tecnica premium e che probabilmente il prezzo sarà altrettanto elevato.

Xiaomi 13 Ultra: come sarebbe

Secondo i dati a disposizione del 3C, il processore, a bordo dello Xiaomi 13 Ultra è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Non sono specificati i tagli di memoria ma sicuramente saranno molto elevati e potrebbero oscillare tra gli 8 GB e i 16 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Il display, invece, viene indicato per essere di tipo AMOLED, con bordi curvi e con risoluzione 2K, ma al momento non ne conosciamo ancora altre informazioni come la misura. la frequenza di aggiornamento, la luminosità.

Molti più dettagli arrivano in relazione al comparto fotografico che sarà, almeno da queste prime informazioni, particolarmente potente e incentrato su una configurazione quadrupla con un sensore principale da un pollice, il Sony IMX989 da 50MP, già in dotazione Xiaomi 13 Pro (in foto) ma con in più lo stabilizzatore gimbal e da tre sensori Sony IMX858 da 50 MP per ultra grandangolare, teleobiettivo 3x per ritratti e teleobiettivo periscopico. Ci sarà anche un sensore dToF (Direct Time-of-Flight).

Rispetto ai modelli della generazione precedente con ricarica da 67W, lo Xiaomi 13 Ultra vanta una ricarica da 90W. Non conosciamo, però al momento la capacità della batteria se di 5.000 mAh o oltre.

Xiaomi 13 Ultra: quando arriverebbe

Considerato lo stato di avanzamento della certificazione 3C possiamo dedurre che il nuovo dispositivo sia pronto per essere presentato in Cina nel giro di un paio di mesi. Ciò significa che presumibilmente potrebbe arrivare anche in Europa e Italia nel secondo trimestre, cioè tra aprile e giugno.

Per quanto riguarda i prezzi, considerate le primizie della scheda tecnica gi possiamo dedurre che sarà un telefono top di gamma molto costoso. Per dare un termine di paragone, ricordiamo che i due ultimi Xiaomi 13 Pro e Xiaomi 13 costano rispettivamente in Italia 1399,99 euro e a partire da 1099,90 euro.