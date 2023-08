Fonte foto: Xiaomi

Il nuovo Xiaomi 13T Pro sta per arrivare. Lo smartphone, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento della fascia alta della gamma Xiaomi, sarà presentato il prossimo 1° settembre. In attesa del debutto ufficiale, la scheda tecnica del dispositivo diventa sempre più chiara, grazie a una serie di indiscrezioni che si affiancano a quanto già rivelato da Xiaomi.

Il nuovo Xiaomi 13T Pro, infatti, sarà un rebrand del recente Redmi K60 Ultra, appena presentato in Cina. I due smartphone, però, avranno un comparto fotografico differente e migliorato mentre le altre specifiche dovrebbero coincidere. Il 13T Pro diventerà un nuovo punto di riferimento della gamma Xiaomi in Italia, affiancando lo Xiaomi 13 Pro e sostituendo lo Xiaomi 12T Pro (in foto) presentato lo scorso anno.

Xiaomi 13T Pro: come sarà

Il nuovo Xiaomi 13T Pro si differenzierà dal Redmi K60 Ultra per via di un comparto fotografico differente. Xiaomi, infatti, avrebbe scelto per il suo nuovo smartphone il sensore principale Sony IMX707 da 50 Megapixel mentre il K60 Ultra utilizza un IMX800. Novità anche per gli altri due sensori: il nuovo Xiaomi 13T Pro dovrebbe integrare un teleobiettivo Omnivision OV50D da 50 Megapixel oltre che un sensore ultra-grandangolare Omnivision OV13B da 13 Megapixel.

Si tratterebbe, se confermato, di un notevole upgrade rispetto al Redmi K60 Ultra che si deve accontentare di un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e di un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore, invece, non cambierà: anche il nuovo smartphone di Xiaomi avrà il sensore Sony IMX595 da 20 Megapixel. A lanciare sul comparto fotografico del nuovo smartphone di Xiaomi è l’insider Kacper Skrzypek.

La scheda tecnica di Xiaomi 13T Pro, per quanto riguarda gli altri elementi, dovrebbe riprendere gli stessi elementi visti per il Redmi K60 Ultra. Tra le specifiche, quindi, ci sarà il SoC MediaTek Dimensity 9200+ oltre a una batteria da 5.000 mAh con potenza di ricarica di 120 W. Da segnalare anche la presenza di un display CyrstalRes AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel) e refresh rate variabile fino a un massimo di 144 Hz

Xiaomi 13T Pro: quando arriva e quanto costerà

Il nuovo Xiaomi 13T Pro sarà presentato (insieme allo Xiaomi 13T) il prossimo 1° settembre. Lo smartphone arriverà sul mercato globale nelle settimane successive quando partiranno anche le vendite in Italia. L’effettiva data di uscita sarà comunicata soltanto in fase di presentazione. Come da tradizione, lo smartphone di Xiaomi arriverà sul mercato con varie combinazioni di RAM e storage e la versione “base” dovrebbe avere 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, il punto di riferimento dovrebbe essere lo Xiaomi 12T Pro presentato lo scorso anno e arrivato sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 849,90 euro (8/256 GB). Anche il nuovo Xiaomi 13T Pro dovrebbe attestarsi su questo livello con una possibile promozione lancio per che potrebbe garantire uno sconto sul prezzo effettivo di acquisto.