Redmi K60 Ultra è ufficiale: caratteristiche e prezzo

Durante l’evento di Xiaomi dove è stato presentato il nuovissimo Xiaomi Mix Fold 3, hanno trovato posto sul palco anche tutta una serie di dispositivi altrettanto interessanti come il Redmi K60 Ultra (noto anche come Redmi K60 Extreme Edition). Uno smartphone dalle grandi potenzialità che non ha nulla da invidiare ai top di gamma più blasonati e che arriva sul mercato (solo in Cina per ora) con un potentissimo processore MediaTek Dimensity 9200+ e fino a un massimo di 24 GB di RAM.

Trattandosi di una presentazione riservata ai consumatori orientali, non c’è modo di sapere se questo smartphone arriverà mai nel nostro paese, ma secondo le indiscrezioni Xiaomi potrebbe optare per un’operazione di rebranding e presentarlo ufficialmente il prossimo 1° settembre nella versione Global che prenderà il nome di Xiaomi 13T Pro.

Redmi K60 Ultra: scheda tecnica

Redmi K60 ha un display AMOLED da 6,67 pollici, con risoluzione 1,5K (2.712×1.220 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz. Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 9200+ a cui si affiancano 12/16/24 GB di RAM e 256/512 GB e 1 TB di archiviazione, non espandibile. Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS + EIS), uno ultra-grandangolare da 8 MP, un sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 20 MP.

Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il sensore a infrarossi e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Presente, naturalmente, anche il chip per l’NFC, da utilizzare per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 120 W con Xiaomi che promette di la ricarica completa del dispositivo in appena 19 minuti. Per garantire migliori performance di ricarica e ottimizzare l’utilizzo della batteria, Xiaomi ha optato per due chip proprietari Surge P1 e Surge G1. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14.

Presente infine la certificazione IP68 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere all’acqua anche in caso di brevi immersioni (circa 30 minuti) a 1,5 metri di profondità.

Redmi K60 Ultra: prezzo e disponibilità

Il nuovo Redmi K60 Ultra è disponibile al momento solo per il mercato cinese al prezzo suggerito al pubblico di:

Redmi K60 Ultra – 12/256 GB: 2.599 yuan (328 euro)

Redmi K60 Ultra – 16/256 GB: 2.799 yuan (353 euro)

Redmi K60 Ultra – 16/512 GB: 2.999 yuan (378 euro)

Redmi K60 Ultra – 16 GB/ 1 TB: 3.299 yuan (416 euro)

Redmi K60 Ultra – 24 GB/ 1 TB: 3.599 yuan (454 euro)

Come detto in apertura, questo smartphone potrebbe arrivare anche sui mercati esteri ma con il nome di Xiaomi 13T Pro, comunque per saperne di più bisognerà aspettare il prossimo 1° settembre.