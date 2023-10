Xiaomi 14 avrà una fotocamera straordinaria

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Con un post su Weibo, Xiaomi ha confermato l’uscita del nuovo Xiaomi 14 entro la fine di ottobre. Secondo quanto condiviso dall’azienda cinese, anche per questo smartphone è stata rinnovata la collaborazione con Leica che ha “messo a disposizione” il suo obiettivo Summilux, ben noto agli esperti di fotografia per via delle migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità grazie ad un’apertura più ampia (f/1.4).

Come saranno le fotocamere di Xiaomi 14

A condividere le prime informazioni sul comparto fotografico è stata Xiaomi stessa, tramite le dichiarazioni del suo presidente Lu Weibing. In un post, si è, infatti, parlato di un “sistema ottico di nuova generazione” caratterizzato dall’obiettivo Leica Summilux e da nuovi sensori che miglioreranno l’acquisizione di foto, rendendola ancora più veloce e completamente adattabile a qualsiasi contesto.

Pur non essendoci ancora specifiche ufficiali sulle fotocamere, molti leaker tra cui l’indiano Abhishek Yadav hanno condiviso diversi rumor al riguardo, anticipando la presenza di un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), di un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e di un teleobiettivo con zoom 3x sempre da 50 MP.

Al momento non è chiaro se le indiscrezioni si riferiscono a Xiaomi 14 o a Xiaomi 14 Pro, ma indubbiamente fanno ben sperare su questo smartphone, che promette performance da vero cameraphone.

Ricordiamo che, al momento, l’attuale gamma Xiaomi 13 ha già un modello con tre fotocamere da 50 MP: è Xiaomi 13 Pro. Lo Xiaomi 13 Ultra, invece, di fotocamere da 50 MP ne ha addirittura quattro.

Xiaomi 14, altre specifiche tecniche

A condividere altre informazioni sulla serie 14 di Xiaomi c’ha pensato GMSArena che, riprendendo un post apparso su Weibo, ha mostrato buona parte della scheda tecnica dello smartphone.

Da quanto pubblicato sui social sappiamo che il modello base di Xiaomi 14 ha un display OLED da 6,44 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il modello Pro, invece, ha un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione 2K e refresh rate sempre fino a 120 Hz.

Per tutte e due le versioni il processore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che sarà mostrato al mondo il prossimo 24 ottobre. Per quanto riguarda la RAM le indiscrezioni parlano 12/16 GB (e di una versione premium con 24 GB) e fino a 1 TB di memoria.

Dato che il nuovo chip di Qualcomm non è ancora disponibile sul mercato, non ci sono conferme sulle connessioni a bordo di questo smartphone. È possibile, tuttavia, ipotizzare il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, i vari sistemi di rilevamento della posizione tramite satelliti e il chip per l’NFC.

Secondo quanto apparso su Weibo, troveranno posto sullo smartphone anche un trasmettitore a infrarossi e un comparto audio certificato Dolby Atmos.

Trapelate anche le informazioni sulla batteria, con il modello base che ha una capacità di 4.600 mAh con ricarica cablata da 90 W, ricarica wireless 50 W e ricarica inversa. Xiaomi 14 Pro, invece, ha una batteria da 4.860 mAh con ricarica rapida da 120 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica inversa.

Per entrambi i modelli il sistema operativo è Android 14 con la nuova interfaccia HyperOS che, secondo le indiscrezioni, porterà moltissime novità in tema di design e funzionalità.

Infine entrambi i device sono certificati IP68, e sono dunque resistenti alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.

Xiaomi 14, quanto costerà

Non ci sono ancora conferme ufficiali sul prezzo di Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, ma secondo il leaker indiano Technology Info (la cui attendibilità è però tutta da verificare), saranno questi: