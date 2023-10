Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha annunciato il debutto di HyperOS, confermando le (numerose) indiscrezioni emerse nelle scorse settimane e avviando l’addio alla MIUI che non riceverà nuovi aggiornamenti importanti dopo la versione 14. La MIUI sarà, infatti, sostituita da HyperOS che, come sottolineato dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, rappresenta un “momento storico” per l’azienda che ha già fissato il periodo di debutto del suo nuovo sistema operativo.

HyperOS di Xiaomi: cos’è

HyperOS è un progetto, almeno sulla carta, molto più ambizioso dell’interfaccia utente MIUI. Lo sviluppo è iniziato nel 2017, con l’obiettivo di gettare le basi per la creazione di un ecosistema in grado di rappresentare un punto di incontro per tutti i dispositivi di Xiaomi, dagli smartphone al settore IoT.

Xiaomi ha definito HyperOS come un “nuovo sistema operativo“, chiarendo che non si tratta di un semplice restyling per l’interfaccia utente degli smartphone dell’azienda.

La base di partenza è sempre Android. Il lungo lavoro di sviluppo, però, porterà alla realizzazione di un OS completamente inedito, che andrà a integrare Vela, la piattaforma di Xiaomi per i dispositivi smart.

HyperOS non sarà limitato a smartphone e tablet a unirà tutto l’ecosistema di Xiaomi e tutti i dispositivi degli utenti che sceglieranno di affidarsi all’azienda, coinvolgendo, probabilmente, anche il settore automotive.

La nascita di HyperOS rappresenta, quindi, una naturale evoluzione della MIUI oltre che un salto in avanti generazionale che andrà ben oltre a una semplice MIUI 15.

HyperOS: quando arriva

Xiaomi ha già definito il periodo di lancio della prima versione di HyperOS. Il nuovo sistema operativo sarà disponibile nelle prime settimane del 2024 e arriverà inizialmente sui nuovi top di gamma Xiaomi 14. Da notare che Xiaomi punta a portare HyperOS anche su smartphone già in commercio (in particolare gli attuali smartphone di fascia alta) con un aggiornamento OTA.

Al momento, però, non è chiaro quali saranno le tempistiche di rilascio dell’aggiornamento e se ci saranno differenze tra i dispositivi con HyperOS. Sarà necessario valutare, inoltre, quali saranno le differenze tra HyperOS per il mercato cinese e HyperOS per il mercato globale, in particolare su smartphone dove Xiaomi non può certo rinunciare ai servizi Google e al Play Store, elementi essenziali per mantenere alta la competitività dei propri dispositivi.