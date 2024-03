Xiaomi 14 Ultra è in offerta: il nuovo cameraphone è acquistabile in Italia da questa settimana, ecco il prezzo ufficiale e la promozione di lancio

A distanza di qualche settimana dal debutto ufficiale, il nuovo Xiaomi 14 Ultra arriva nei negozi italiani. Il nuovo top di gamma di casa Xiaomi punta a conquistare il mercato, grazie a una scheda tecnica di primissimo livello e un focus sul comparto fotografico. In occasione del lancio, Xiaomi ha organizzato un’iniziativa dedicata agli appassionati di fotografia, in collaborazione con Leica.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra: prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo Xiaomi 14 Ultra è disponibile in Italia con un prezzo di 1.499,90 euro. C’è un’unica configurazione, con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage, mentre le colorazioni sono due, Black e White. Per chi ha effettuato il preordine nelle scorse settimane, le spedizioni sono già partite e lo smartphone è atteso in questi giorni anche nei negozi fisici (lo smartphone sarà venduto anche dagli operatori telefonici).

Grazie alla partnership con Leica, che ha contribuito alla realizzazione del comparto fotografico, il top di gamma di Xiaomi sarà venduto anche nei Leica Store. Xiaomi e Leica organizzeranno anche 16 workshop dedicati alla Street Photography e al Ritratto di strada, utilizzando il nuovo smartphone di Xiaomi.

Per partecipare a uno degli eventi (in programma tra fine aprile e maggio a Milano, Roma, Torino e Napoli) sarà necessario acquistare lo Xiaomi 14 Ultra in un Leica Store, in uno Xiaomi Store oppure tramite il sito Xiaomi. È anche possibile partecipare a un concorso tramite promoxiaomi.it. I posti sono limitati: ogni workshop avrà al massimo 12 partecipanti. L’accesso sarà garantito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Da notare, in ogni caso, che lo Xiaomi 14 Ultra è già acquistabile su Amazon.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra: caratteristiche tecniche

La versione italiana di Xiaomi 14 Ultra riprende le stesse specifiche e lo stesso design della versione già svelata in Cina. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,73 pollici, con risoluzione WQHD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. Il pannello ha una luminosità di 3.000 nit.

Il SoC è un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, attuale punto di riferimento del mercato Android, ed è affiancato da 16 GB di memoria RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.300 mAh, con ricarica rapida da 90 W e ricarica wireless da 80 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, Xiaomi 14 Ultra include quattro sensori posteriori, tutti ottimi: un sensore principale da 50 Megapixel (f/1.6-f/4.0, con OIS), un sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel, un teleobiettivo con zoom ottico 3,2x da 50 Megapixel e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x da 50 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 14, con HyperOS. Lo smartphone è certificato IP68.