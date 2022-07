Xiaomi Band 7 Pro in arrivo: è più smartwatch che smart band

Ormai ci siamo quasi: Xiaomi ha finalmente annunciato quando presenterà ufficialmente il suo atteso smartwatch Xiaomi Band 7 Pro. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo device che potrebbe rientrare, a ragion veduta, più nella categoria degli smartwatch che in quella delle smart band?

Il brand cinese ha condiviso su Weibo l’informazione che da tempo gli appassionati del marchio attendevano, vale a dire la data di lancio dello Xiaomi Band 7 Pro. Il dispositivo, che è in arrivo tra pochissimo (lo stesso giorno l’azienda presenterà anche la nuova gamma di telefoni Xiaomi 12S), potrebbe portare delle interessanti novità, rispetto al modello standard, lo Xiaomi Band 7. In effetti, sia le ultime le indiscrezioni che la voce ufficiale della compagnia suggeriscono che vi sono buone possibilità che lo Xiaomi Band 7 Pro venga corredato di finiture e materiali diversi dal modello standard e funzioni che potrebbero accontentare gli sportivi. Ma soprattutto, essere più uno smartwatch che una più "semplice" smart band.

Xiaomi Band 7 Pro: come sarà

Sebbene il colosso cinese non abbia fornito particolari dettagli sullo smartwatch, una delle caratteristiche chiave che dovrebbe offrire lo Xiaomi Band 7 Pro sarebbe un pannello più grande, rispetto al modello standard. In effetti, dal form-factor a "braccialetto" dello Xiaomi Band 7 si passerebbe ad un dispositivo certamente più ambizioso, soprattutto dal punto di vista del design.

Ciò si può dedurre anche da quanto mostrato su Weibo e Twitter dalla stessa azienda, attraverso dei post ufficiali che mostrano il dispositivo in arrivo contraddistinto da un look elegante e, nello stesso, minimal. La variante Pro, che non dovrebbe presentare pulsanti fisici, offrirebbe un grande display rettangolare ed allungato e, come suggerito da un post del noto leaker Digital Chat Station su Weibo, arrivare sui mercati (almeno) in due varianti di colore: una bianca con cassa oro e una in total black. Lo stesso tipster aggiunge anche che il materiale della scocca e la texture del device presenteranno delle novità, rispetto al modello di base.

Per il resto delle specifiche, nel post ufficiale Xiaomi parla anche di funzioni "più professionali", facendo riferimento allo sport e alla salute. Tuttavia, per avere la certezza assoluta di cosa offrire il prossimo smartwatch della casa asiatica, dovremo attendere la presentazione ufficiale, ormai alle porte.

Disponibilità e prezzo

Lo Xiaomi Band 7 Pro sarà presentato ufficialmente il 4 luglio 2022 in Cina, per poi approdare presumibilmente dopo poco su altri mercati. Sebbene non siano emerse indicazioni relative al prezzo, ricordiamo che lo Xiaomi Smart Band 7 di base in Italia costa 59,90 euro: con molta probabilità, e a fronte delle specifiche "Pro", il modello in arrivo potrebbe costare qualcosina in più rispetto a quello base.

Xiaomi Smart Band 7, Schermo AMOLED 1,62 pollici, Monitoraggio Sonno, SpO2, Frequenza Cardiaca, VO2max

Xiaomi 12S con sensore Leica

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha annunciato che anche la nuova serie di smartphone Xiaomi 12S verrà presentata il 4 luglio in Cina. I dispositivi potrebbero accontentare gli appassionati di fotografia e contare su obiettivi targati Leica (con la principale, forse, da 50 MP), oltre ad avere a bordo l’ultimo chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, accoppiato a una RAM fino a 12 GB e a 256 GB di spazio di archiviazione. Un ulteriore modello dovrebbe avere sotto il cofano un processore MediaTek Dimensity 9000+.