Xiaomi Book S, con lo sconto di oggi è impossibile non acquistarlo: prezzo incredibile

Prestazioni da PC, dimensioni da tablet e funzionalità utilissime nella vita di tutti i giorni. Ecco una breve descrizione dello Xiaomi Book S, uno dei dispositivi più particolari portati in Italia dal colosso cinese. Si tratta, infatti, di un PC 2 in 1. Cosa vuol dire? Sono dei particolari modelli che assicurano le prestazioni di un normale notebook (a bordo, infatti, troviamo il sistema operativo Windows 11), ma con le dimensioni di un tablet. Lo Xiaomi Book S, infatti, ha un display touch da 12,4" e grazie alle cornici quasi inesistenti e alle dimensioni super compatte è comodissimo da portare in borsa.

Un dispositivo che si adatta a tantissimi utilizzi differenti, anche grazie alla compatibilità con la tastiera wireless e con il pennino Xiaomi che lo trasforma anche in una tavola da disegno o in una lavagna smart dove prendere appunti. La vera notizia del giorno, però, è il prezzo a cui lo troviamo. Infatti, su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto eccezionale del 34% e si risparmiano ben 250€ sul prezzo di listino. Una promo da non farsi scappare per un dispositivo con il quale puoi lavorare mentre sei in viaggio, prendere appunti oppure studiare.

Xiaomi Book S: caratteristiche e funzionalità

Versatile e improntato alla produttività. Lo Xiaomi Book S è il PC 2 in 1 ideale per chi viaggia molto e lavora sui mezzi di trasporto. Ma non solo, è perfetto anche per coloro che sono alla ricerca di un notebook/tablet potente, ma allo stesso tempo con dimensioni compatte. A bordo è presente il sistema operativo Windows 11 ottimizzato per questa particolare tipologia di dispositivi.

Il computer si basa sul processore Snapdragon 8cx Gen 2, un innovativo chip ARM a 64 bit di Qualcomm pensato appositamente per questa tipologia di dispositivi e che offre prestazioni elevatissime e consumi ridotti al minimo. La batteria, infatti, assicura un’autonomia fino a 14 ore e supporta la ricarica rapida a 65W. Gli 8GB di RAM permettono di utilizzare anche i programmi più impegnativi, come ad esempio quelli per il fotoritocco.

Una delle caratteristiche migliori del dispositivo è lo schermo da 12,4" con risoluzione 2,5K che consente di visualizzare più informazioni e colori molto realistici. La luminosità è molto elevata e il display resta visibile anche sotto la luce diretta del sole. Nella parte frontale troviamo anche una fotocamera da 5MP per fare videochiamate di lavoro con una risoluzione FHD.

Uno degli aspetti più interessanti è la compatibilità con la Xiaomi Smart Pen e la tastiera wireless Xiaomi. Aggiungendo questi due accessori si ha un PC portatile multiuso: con la tastiera puoi scrivere velocemente, mentre con il pennino puoi prendere appunti oppure disegnare utilizzando la modalità Disegno.

Xiaomi Book S in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un calo di prezzo vertiginoso per lo Xiaomi Book S. Oggi troviamo questo notebook in offerta a un prezzo di 459€, con uno sconto del 34%. Si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web, grazie a un risparmio di ben 250€. Non finisce qui: lo puoi anche pagare a rate utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. La disponibilità è immediata e vi consigliamo di approfittarne il prima possibile: il dispositivo è molto richiesto e l’offerta potrebbe scomparire da un momento all’altro.

