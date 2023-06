Smart TV: la Xiaomi F2 da 43 pollici adesso costa pochissimo

Sono molti i dettagli da valutare quando si acquista una Smart TV: la qualità audio/video, le applicazioni disponibili, la semplicità nell’utilizzo ma, soprattutto, il prezzo. Del resto il mercato pullula di dispositivi di tutte le categorie pronti a soddisfare i bisogni di qualsiasi tipologia di spettatore da quello più esigente fino a quello più classico, che vorrebbe solo cambiare il suo vecchio televisore senza spendere un capitale.

Le Smart TV Xiaomi F2 puntano a questa seconda categoria di consumatori, con apparecchi perfetti per l’utilizzo quotidiano, con ottime performance ma soprattutto con un prezzo veramente contenuto. Se a questo aggiungiamo anche l’ottima offerta Amazon, allora sarà possibile portare a casa un televisore da 43 pollici con soli 299,90 euro, un’occasione davvero irripetibile per fare un salto di qualità e rinnovare finalmente la TV di casa.

Smart TV Xiaomi F2 – Diagonale 43 pollici – FireOS

Smart TV Xiaomi F2 43": caratteristiche tecniche

Il display della Smart TV Xiaomi F2 è un LCD da 43 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma). Gli speaker in dotazione sono due, da 12W ognuno, e il televisore è compatibile anche con Dolby e DTS Virtual:X, utile per simulare un effetto surround.

Tra le connessioni la Smart TV Xiaomi F2 ha il WiFi 5, la porta Ethernet, il Bluetooth 5.0, due porte USB 2.0 e 4 porte HDMI 2.1, l’uscita audio digitale ottica e l’ingresso per il jack da 3,5 mm. Presente, ovviamente, anche il sintonizzatore per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat. Nessun problema, quindi, quando finalmente avverrà lo switch off.

Il sistema operativo di questa Smart TV di Xiaomi è FireOS, lo stesso che Amazon utilizza per le sue Fire TV Stick e che consente di scaricare moltissime applicazioni utili dallo store ufficiale. Tra queste troviamo quelle delle principali piattaforme di streaming tra cui Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, Mediaset Infinity e RaiPlay.

Xiaomi F2 ha anche l’assistente vocale Amazon Alexa, che permette di utilizzare il televisore con la voce e per gestire, sempre tramite TV, tutti i vari dispositivi per la smart home connessi ad Alexa.

Smart TV Xiaomi F2 43": l’offerta su Amazon

La Smart TV Xiaomi F2 da 43 pollici è un televisore adatto a un pubblico estremamente vasto, che utilizza l’apparecchio prevalentemente per lo streaming e per vedere i classici canali TV del Digitale Terrestre. Il prezzo di listino è di 399 euro, che già di suo è piuttosto conveniente come buona parte dei prodotti di Xiaomi.

Grazie ad Amazon, però, il dispositivo è in offerta a 299,99 euro (-25%, -99 euro), un vero affare che potrebbe fare la felicità di tutti coloro che hanno bisogno di un nuovo televisore smart, di buona qualità e con tutte le app, ma non vogliono spendere cifre esorbitanti.

