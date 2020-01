Xiaomi Mi 10, prezzo e caratteristiche dello smartphone Android

10 Gennaio 2020 - Uno smartphone dalle caratteristiche top di gamma, ma con un prezzo da “medio“. È lo Xiaomi Mi 10, non ancora arrivato sul mercato, che è apparso “per sbaglio” su un e-shop cinese.

È molto probabile che verrà presentato a breve in due versioni: Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro. Nel frattempo, però, lo smartphone è sparito dal sito cinese e, di conseguenza, le specifiche tecniche di questo device al momento non sono confermate. Tuttavia, quanto letto fino a poche ore fa su CECT-SHOP.com ricalca fedelmente tutte le indiscrezioni circolate fino a questo momento: si tratta di un dispositivo con l’hardware migliore attualmente disponibile, ovvero il SoC Qualcomm Snapdragon 865 destinato a equipaggiare tutti i cellulari flgship del 2020, affiancato da una generosa dose di memoria RAM.

Xiaomi Mi 10: caratteristiche tecniche

Quello apparso, e poi scomparso, su CECT-SHOP.com era lo Xiaomi Mi 10 in versione normale, non Pro. Si tratta di uno smartphone con connessione 5G e schermo da 6,57 pollici con tecnologia AMOLED che integra anche il lettore di impronte digitali. La caratteristica di questo schermo è quella di avere non uno ma due fori, per altrettante fotocamere frontali: la prima da 32 e la seconda da 8 MP. I sensori fotografici posteriori, invece, sono 4. Il principale è il Sony IMX686 da 64 MP (ma si presume che lo Xiaomi Mi 10 Pro avrà il sensore Sony da 108 MP).

A spingere il prossimo flagship di Xiaomi sarà ovviamente il SoC Qualcomm Snapdragon 865, con GPU Adreno 650 e processore fotografico dedicato Qualcomm Spectra 480 ISP, in grado di registrare video in 8K e di registrare a 4K mentre si scattano foto a 64 MP. La RAM è da 12GB, di tipo LPDDR4x, mentre lo spazio di archiviazione ammonta a 256 o 512GB, con tecnologia UFS 2.1. Molto buona anche la batteria da 4.500 mAh e ricarica fast da 66W (o ricarica wireless da 40W, in standard Qi).

Xiaomi Mi 10: quando esce e quanto costa

La pubblicazione della pagina di vendita dello Xiaomi Mi 10 sul sito cinese è un indizio abbastanza credibile del fatto che questo cellulare arriverà a breve. È molto probabile che Xiaomi lo presenti entro poche settimane in Cina, per poi lanciarlo a livello globale al Mobile Wolrd Congress 2020 di Barcellona, dal 24 al 27 febbraio. Al cambio attuale, il prezzo visto su CECT-SHOP.com per la versione non Pro dello Xiaomi Mi 10 è di circa 600 euro.