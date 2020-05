Xiaomi Mi Band 5, il compagno delle attività fisiche all'aperto

Fonte foto: Vera Aksionava / Shutterstock.com 1 di 5 Xiaomi Mi Band 5 in arrivo La Xiaomi Mi Band 5 sarà un'ottima smart band per gli sportivi, ma non sarà poi così diversa nel design rispetto alla precedente Mi Band 4. E, soprattutto, la versione che arriverà in Europa potrebbe avere una grossa limitazione: la mancanza della connessione NFC. È questa la sintesi delle ultime indiscrezioni sull'attesissimo prodotto di Xiaomi, il cui lancio è l'unica cosa sicura al momento visto che è stata già certificata a Taiwan insieme alla Mi Band 4C. Negli ultimi giorni, poi, sono circolate in rete alcune foto che mostrerebbero la versione definitiva della Mi Band 5.

Fonte foto: Kira Budaieva / Shutterstock.com 2 di 5 Xiaomi Mi Band 5, tanti rumor Come sempre accade in questi casi, l'abbondanza di rumor non fa altro che confermare l'interesse verso un prodotto e, allo stesso tempo, aumentarlo ulteriormente. Tante indiscrezioni, però, molto spesso portano confusione e fanno nascere dei dubbi. Ed è esattamente quello che è capitato alla Mi Band 5: i troppi rumor hanno iniziato a far dubitare delle ultime immagini apparse in rete. Sarà veramente così? Avrà uno schermo da 1,2 pollici? Dubbi che solo la presentazione ufficiale potrebbe eliminare.

Fonte foto: Web 3 di 5 Xiaomi Mi Band 5: i sensori e lo sport Uno dei sensori più interessanti della Mi Band 5 di Xiaomi sarà quello per misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Questo sensore è utilissimo per chi pratica sport aerobici come la corsa. Ma non saranno solo i runner ad apprezzare la nuova smart band di Xiaomi, perché gli sport che si potranno monitorare saranno molti: dal ciclismo al sollevamento pesi, dalla ginnastica a corpo libero al salto con la corda, dallo step al nuoto. Sarà possibile monitorare persino le sedute di yoga.

Fonte foto: Mondy_Bondy / Shutterstock.com 4 di 5 Xiaomi Mi Band 5: caratteristiche tecniche Oltre al sensore per l'ossigeno e alla possibilità di monitorare moltissime attività fisiche, la Xiaomi Mi Band 5 sarà caratterizzata dallo schermo più grande rispetto a quello della Mi Band 4: si parla infatti di 1,2 pollici. Sarà anche possibile controllare la fotocamera dello smartphone tramite la smart band (ottimo per gli autoscatti di gruppo) e ci sarà la compatibilità con i comandi vocali di Amazon Alexa. Il vero difetto sarà la già citata mancanza del modulo NFC, che renderà impossibile fare pagamenti contacless con questa fitness band.