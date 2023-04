Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, la scopa elettrica con il super sconto: offerta imperdibile

Xiaomi non è solamente smartphone, smartwatch e smart TV. Oramai in Italia ha portato tantissimi prodotti differenti, molti dei quali pensati per la propria abitazione. Si va dai classici robot aspirapolvere, alle friggitrici ad aria, fino ad arrivare alle scope elettriche senza filo. Soprattutto in quest’ultima categoria Xiaomi ha investito molto, sviluppando elettrodomestici che non hanno nulla da invidiare rispetto a quelli di aziende molto più blasonate. Un esempio è la Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica 2 in 1 che oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento grazie al serbatoio integrato.

Un’aspirapolvere senza filo dotata di un motore ad altissime prestazioni che assicura una pulizia accurata di ogni stanza. Scopa elettrica che oggi troviamo in offerta con uno sconto di ben il 38%. Per l’elettrodomestico si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web e si risparmiano più di 130€ su quello di listino. Amazon offre anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Approfittatene subito prima che l’offerta termini.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10: le caratteristiche

La scopa Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 soddisfa anche le richieste dei più esigenti. Il merito è di un prodotto completo e soprattutto versatile che si adatta a qualsiasi tipo di utilizzo.

Partiamo da uno dei componenti più importanti: il motore. La scopa elettrica di Xiaomi è dotata di un motore digitale ad alta velocità che permette di rimuovere anche la polvere nascosta nei tappeti e negli angoli più difficili da raggiungere. Il merito è anche della spazzola intelligente che si adatta automaticamente alle diverse tipologie di pavimento. Inoltre, le nervature a V della spazzola evitano il formarsi di grovigli di capelli riducendone la quantità e indirizzandoli verso l’aspirazione.

Altra caratteristica interessantissima della Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 è il suo doppio utilizzo. Infatti, grazie a un serbatoio magnetico, oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare il pavimento. Le modalità di utilizzo sono quattro: Eco, Standard, Max e Auto. Ognuna ha un diverso livello di potenza che va a inficiare sull’autonomia della batteria (che arriva fino a un massimo di 65 minuti). Molto comodo anche il display TFT che mostra in tempo reale la modalità di utilizzo, l’autonomia e permette di impostare alcune funzionalità.

Nella confezione sono presenti anche diversi tipi di accessori che ne potenziano l’utilizzo, come la mini spazzola per catturare i residui cutanei e i peli degli animali o l’ugello per fessure per la pulizia degli angoli.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo imperdibile per questa scopa elettrica Xiaomi Mi Vacuum Clenaer G10. Oggi la troviamo su Amazon a un prezzo di 217,39€, con uno sconto di ben il 38% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di circa 130€ e c’è anche la possibilità di pagarla in 5 rate da 43,48€ al mese a tasso zero. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Non c’è una data di scadenza, quindi vi consigliamo di non farvi scappare questa opportunità.

