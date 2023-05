Xiaomi Pad 6 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Dopo che Xiaomi ha presentato ufficialmente Xiaomi Pad 6 in Cina, lo scorso aprile, in molti si sono chiesti se, effettivamente il tablet sarebbe arrivato anche in Italia. A circa un mese dall’evento nel quale il dispositivo è stato rivelato al mondo l’azienda ha confermato che sarà disponibile anche nel nostro paese (ma senza la versione Pro) anche se non c’è ancora una finestra di lancio confermata.

Xiaomi Pad 6 è un dispositivo di fascia medio-alta, erede diretto del precedente Xiaomi Pad 5 da cui riprende il design e al quale apporta parecchie interessanti novità nella scheda tecnica, tra cui un display con risoluzione 2,8K e un processore Qualcomm Snapdragon 870.

Xiaomi Pad 6: scheda tecnica

Il nuovo Xiaomi Pad 6 ha display LCD LTPS da 11 pollici con risoluzione 2,8K e refresh rate variabile fino 144 Hz. Un primo e interessante aggiornamento rispetto al passato, dato che la serie precedente aveva una risoluzione 2,5K e un refresh rate fino a 120 Hz. Garantiti anche il Dolby Vision e l’HDR10.

Il processore scelto da Xiaomi è un Qualcomm Snapdragon 870, diretta evoluzione dello Snapdragon 860 presente nei tablet della generazione precedente, a cui si affiancano 6 o 8 GB di RAM e 128 e 256 GB di memoria di archiviazione, non espandibile.

Il comparto fotografico posteriore è composto da un solo sensore da 13 MP (f/2,2) con PDAF (Phase Detection Auto Focus), tecnologia che consente una messa a fuoco più rapida e già utilizzata su molti degli smartphone attualmente sul mercato. La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP, sufficienti per selfie e videochiamate.

In Italia Xiaomi Pad 6 arriva senza connessione telefonica, ma con WiFi 6, il Bluetooth 5.2 e l’USB-C 3.2 Gen 1 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e uscita video in 4K a 60 fps. La batteria è da 8.840 mAh con ricarica cablata a 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia MIUI Pad 14.

Interessante sottolineare anche la suite software Conference Tools che ha il compito di ottimizzare le videochiamate, cancellando il rumore di fondo e sfruttando il FocusFrame per mantenere il soggetto inquadrato sempre al centro dello schermo, in stile iPad.

Infine Xiaomi Pad 6 è compatibile anche con la Xiaomi Smart Pen e la nuova tastiera Smart Touch, con un touch pad più grande del 16% rispetto ai precedenti modelli, entrambi acquistabili separatamente.

Xiaomi Pad 6: quanto costa

Il nuovo Xiaomi Pad 6 è stato confermato ufficialmene per il mercato italiano e sarà acquistabile nei colori: Champagne, Gravity Grey e Mist Blue.

Al momento, però, non c’è ancora una data d’uscita confermata e tantomeno una fascia di prezzo. Tuttavia, Xiaomi Pad 5 è disponibile, nella versione 6/128 GB a 399,90 euro, perciò è probabile che il nuovo Xiaomi Pad 6 arrivi sul mercato a un prezzo leggermente superiore.