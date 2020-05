Xiaomi, quali sono gli smartphone aggiornati alla MIUI 12: la lista

La MIUI 12 è stata presentata in Cina qualche settimana fa insieme ai nuovi smartphone medio di gamma dell’azienda cinese e ora Xiaomi annuncia il rilascio globale dell’interfaccia utente: il 19 maggio. Oltre alla Cina, quindi, l’aggiornamento della UI arriverà anche in Italia, dove il brand cinese sta aumentando la propria quota di mercato. Le buone notizie, però, non finiscono qui: Xiaomi ha anche annunciato altri dieci smartphone che riceveranno la MIUI 12, portando la lista finale a oltre 30 dispositivi.

La MIUI 12 non è un aggiornamento rivoluzionario. Anzi, prosegue l’ottimo lavoro fatto dagli sviluppatori negli anni passati. Uno dei segreti del successo degli smartphone Xiaomi, oltre al rapporto qualità-prezzo, è anche l’interfaccia utente che semplifica l’utilizzo dello smartphone e allo stesso tempo ne aumenta le funzionalità. Con la MIUI 12 sono arrivate novità che riguardano soprattutto le animazioni, le gesture e nuovi strumenti per proteggere la privacy.

Le novità della MIUI 12

Nessun cambiamento drastico, ma tanti piccoli miglioramenti che servono a rendere anche più funzionale lo smartphone. Tra le novità principali della MIUI 12 ci sono delle nuove animazioni che riguardano ogni singolo aspetto delle app, dall’apertura alla chiusura. Implementante anche le gesture presenti nella versione stock di Android 10. Da Android 10 vengono ripresi anche alcuni nuovi strumenti per la privacy e per il benessere digitale.

Quali smartphone riceveranno la MIUI 12

Non bisogna fare nessuna supposizione: Xiaomi ha pubblicato la lista ufficiale degli smartphone che riceveranno l’aggiornamento alla MIUI 12. In totale si tratta di 32 dispositivi, suddivisi tra top di gamma e medio di gamma.

Nella lista compaiono la maggior parte dei top e medio di gamma rilasciati negli ultimi mesi:

Mi 10 Pro

Mi 10

Redmi K30 Pro (e tutta la famiglia)

Xiaomi Mi 9 (e tutte le varianti).

Xiaomi Mi 9T (e tutte le varianti)

Xiaomi Mi 8 (e tutte le varianti)

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi Mi Note 8 (e tutte le varianti)

Redmi Mi Note 7 ( e tutte le varianti).

Quando arriva la MIUI 12

Il rilascio globale della MIUI 12 è previsto per il 19 maggio, giorno in cui verrà aperta la fase beta per i test. Questo vuol dire che i dispositivi dal 19 maggio non riceveranno l’aggiornamento definitivo, ma sarà aperto solamente ai beta tester. Per l’arrivo della versione definitiva bisognerà aspettare ancora un po’.