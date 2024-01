Xiaomi, lo smartphone top a un prezzo mai visto: lo sconto è impressionante

Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus è in offerta con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Prestazioni eccezionali, ottima batteria e una fotocamera professionale da 108 megapixel.

Uno smartphone che supera ogni sfida. Così recita il claim utilizzato da Xiaomi per lanciare il Redmi Note 11 Pro+, un dispositivo che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, ma che strizza l’occhio soprattutto ai telefoni di fascia superiore. Ogni singola componente è scelta per offrire le migliori prestazioni possibili e un utilizzo perfetto in ogni situazione. Non a caso Xiaomi (Redmi è un brand/azienda nato e cresciuto sotto il cappello dell’azienda cinese) ha optato per una fotocamera di livello professionale, di un processore prestazionale e di uno schermo molto fluido. Questo ha dato vita a uno smartphone che non ha paura di essere paragonato ad alcuni dei migliori disponibili sul mercato.

Con un’unica differenza: il prezzo. Grazie allo sconto disponibile su Amazon oggi lo trovi in offerta con uno sconto di ben il 46% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Il risparmio supera i 230 euro e fai un super acquisto. Si tratta di una delle migliori promo che puoi trovare in questo momento su internet e non approfittarne è un grave errore.

Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus

Redmi Note 11 Pro Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il prezzo crolla grazie allo sconto Amazon. Oggi trovi il Redmi Note 11 Pro+ in offerta a un prezzo di 268,99 euro, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Al momento è una delle migliori offerte per un dispositivo del genere in tutto il web. Il risparmio è superiore ai 230 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno, mentre per il reso gratuito hai a disposizione i classici trenta giorni di tempo.

Redmi Note 11 Pro Plus: la scheda tecnica

Uno smartphone "intelligente" che punta su alcuni aspetti specifici che lo rendono versatile e molto performante. Un telefono in pieno stile Redmi con un rapporto qualità-prezzo che difficilmente trovi su altri dispositivi della stessa fascia di prezzo.

Il primo elemento che salta immediatamente all’occhio è il display. Xiaomi ha optato per uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. La differenza la si nota soprattutto nell’utilizzo quotidiano con le app social dove la scorrevolezza e la fluidità fanno la differenza. La visibilità raggiunge un picco di 1200 nit e grazie alla modalità lettura l’esperienza visiva è confortevole e non si affaticano troppo gli occhi. Le dimensioni extra large e un impianto audio top di gamma lo rendono perfetto anche per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Il tutto viene spinto dal processore MediaTek Dimensity 920 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Un altro aspetto sorprendente dello smartphone è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 108 megapixel supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera da 16 megapixel assicura ottimi selfie in qualsiasi situazione. Per migliorare la qualità delle immagini e dei video si può anche chiedere l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con un aspetto che contraddistingue il Redmi Note 11 Pro Plus da tantissimi altri smartphone: la batteria. A bordo è presente una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica super veloce HyperCharge da 120W. Per avere il 100% di autonomia bastano poco più di quindici minuti.

