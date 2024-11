Redmi Note 13 Pro, con l'offerta Black Friday di Amazon il prezzo crolla

Fonte foto: MisterGadget.Tech

All’inizio del Black Friday di Amazon manca meno di una settimana, ma le prime offerte in esclusiva sono già disponibili e permettono di fare ottimi affari su alcuni dei modelli e dei dispositivi più iconici usciti quest’anno. Ad esempio, da oggi è disponibile il Redmi Note 13 Pro in offerta con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo al punto più basso di quest’ultimo periodo e riesci a risparmiare ben 130 euro sul prezzo di listino. Per venirti incontro in vista del Natale, Amazon ha anche esteso il periodo di reso fino al 15 gennaio 2025, in modo da darti tutto il tempo necessario per testarlo fino in fondo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire. Il Redmi Note 13 Pro è uno smartphone che si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, con l’unica differenza che oggi lo paghi molto meno del suo reale valore. Le componenti lo rendono un telefono perfetto per fare qualsiasi cosa, impreziosito da una fotocamera da ben 200 megapixel, la stessa che trovi solamente su telefono molto più costosi. L’offerta è un’esclusiva Amazon e non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Redmi Note 13 Pro

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Redmi Note 13 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’occasione è di quelle che non si vedono molto spesso. Da oggi trovi su Amazon il Redmi Note 13 Pro in offerta con uno sconto del 33% che te lo fa pagare solamente 269,90 euro, con un risparmio netto di 130 euro su quello di listino. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Come anticipato, per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025.

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro: la scheda tecnica

L’offerta per il Redmi Note 13 riguarda la versione più potente tra quelle disponibili. Lo smartphone si basa sul processore MediaTek Helio G99 che assicura ottime prestazioni anche con le app più pesanti e che necessitano di maggior potenza. A supporto hai ben 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Xiaomi ha dotato il suo smartphone anche di un ottimo display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Schermo pensato anche per proteggere la vista grazie alla possibilità di regolare al luminosità in base alla luce esterna, in modo da non stancare troppo gli occhi.

Uno dei fiori all’occhiello di questo Redmi Note 13 Pro è sicuramente il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con un sensore principale da ben 200 megapixel, un unicum per un telefono con questo prezzo. A supporto trovi un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 16 megapixel. L’ottica principale permette di scattare immagini di ottima qualità potendo sfruttare l’ottimo zoom 4x lossless (senza perdita di qualità).

Chiudiamo con un altro elemento di sicuro valore: la batteria con una capacità di 5.000mAh. Riesci ad arrivare a fine giornata senza troppi problemi e grazie alla Turbo ricarica da 67 W impiega poco più di mezzora per assicura il 100% di autonomia.

Redmi Note 13 Pro