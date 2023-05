Xiaomi Robot Vacuum S12, appena uscito ed è già scontatissimo

Xiaomi porta in Italia la sua nuova gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti, formata da Xiaomi Vacuum S10, S10+ e S12, e da Xiaomi E10 ed E12. Tra questi, il più evoluto è Xiaomi Vacuum S12: si tratta di un robot lava e aspira di gamma alta, senza stazione di ricarica e svuotamento e, per questo, dal prezzo accessibile anche al grande pubblico.

Un prezzo, tra l’altro, tagliato di netto dall’offerta di lancio che è veramente ottima: -25% sul prezzo di listino. Si tratta di un’ottima occasione per tutti, specialmente per chi non conosce ancora questo tipo di dispositivi, è al suo primo robot e non sa ancora se è il prodotto che fa per lui. Con Xiaomi Vacuum S12, molto probabilmente, scoprirà che la risposta è sì.

Xiaomi Robot Vacuum S12 – Potenza di aspirazione di 4.000 Pa – Navigazione con LiDAR

Xiaomi Robot Vacuum S12: caratteristiche tecniche

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S12 ha al suo interno due contenitori, il primo da 300 ml in cui viene raccolta la polvere e una seconda da 170 ml che contiene l’acqua che è spruzzata sul pannetto vibrante che serve per lavare le superfici.

La potenza di aspirazione di 4.000 Pa è particolarmente elevata e tipica dei robot di gamma alta, permette di pulire in profondità ogni superficie, aspirando ogni granello di polvere o pelo di animale.

La navigazione del robot tra le pareti di casa è gestita con un sistema LiDAR, il radar laser che non sempre è disponibile su dispositivi di questa fascia e a questo prezzo. Grazie al sistema laser e all’app Xiaomi Home, si salva la mappa della casa, che può includere fino a tre piani.

Si possono impostare gli ostacoli da evitare, come i tappeti e le zone interdette e stabilire con quanta acqua lavare le superfici, impostando la quantità di liquido da usare fra tre opzioni: bassa, media e alta.

La batteria ha una capacità di 3.200 mAh che secondo le specifiche del produttore è sufficiente a pulire le superfici per 130 minuti di autonomia, che corrispondono a circa 100 metri quadrati.

Xiaomi Robot Vacuum S12: l’offerta Amazon

Acquistare un robot nuovo già scontato non è una condizione che si presenta tutti i giorni. Per questo, l’offerta Amazon in corso sull nuovissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Robot Vacuum S12 è da cogliere immediatamente.

Infatti, il prezzo di listino del Xiaomi Robot Vacuum S12 è di 359,99 euro, ma con lo sconto in corso si scende a soli 269,99 euro (-25%, -90 euro) e chissà se e quando si ripresenterà questa fantastica opportunità.

