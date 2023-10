Festa delle Offerte Prime: il robot aspirapolvere Xiaomi oggi costa pochissimo

Fonte foto: Xiaomi

La Festa delle Offerte Prime è in pieno svolgimento. Una pioggia di offerte riservate agli utenti Prime e che riguardano tantissimi prodotti differenti, anche elettrodomestici smart da poco usciti sul mercato. Come ad esempio questa dedicata allo Xiaomi Robot Vacuum S12, un utilissimo robot aspirapolvere e lavapavimenti, che farà al posto tuo le faccende di casa. È dotato della navigazione laser LDS, capace di muoversi con disinvoltura nell’ambiente domestico, senza temere ostacoli. Molto utile anche la mappatura personalizzata, che ti permette di impostarne i movimenti in base alle tue reali esigenze. Oltre che intelligente, è anche molto potente, grazie alla potenza di aspirazione pari a 4.000Pa, capace di rimuovere qualsiasi residuo che giace sul pavimento. Ottima anche l’autonomia di oltre 2 ore. Puoi impostare fino a 4 modalità di pulizia e puoi gestirlo tramite gli assistenti vocali Google Home e Alexa.

L’offerta oggi di Amazon è veramente straordinaria. Il robot aspirapolvere è disponibile in offerta al minimo storico a un prezzo inferiore ai 200€. Risparmi più di 150€ sul costo di listino, con uno sconto che supera il 40%. Una promo straordinaria per un dispositivo che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. Devi, però, essere molto veloce: l’offerta scade a breve.

Xiaomi Robot Vacuum S12: caratteristiche tecniche

Approfondiamo meglio le caratteristiche tecniche dello Xiaomi Robot Vacuum S12 Il suo fiore all’occhiello è sicuramente la tecnologia di navigazione laser, in grado di eseguire la scansione dell’ambiente in cui deve operare a 360°, così da creare una mappa dettagliata dell’abitazione e non trascurare nessuna zona, muovendosi in modo automatico con disinvoltura tra pareti e mobili. Dotato di un potente motore da 4000Pa in grado di rimuove polvere e capelli con estrema facilità, anche i peli degli animali domestici. Monta un capiente contenitore 2-in-1 per acqua e polvere.

Anche il serbatoio dell’acqua è smart, in grado di rilasciare l’acqua in modo uniforme per offrire un’umidità costante senza però bagnare il pavimento. Oltre alla gestione ottimale della quantità, va aggiunto che dispone di tre diverse impostazioni dell’acqua in base alla tipologia di pavimento. Molto flessibile nei movimenti, offre una pulizia a "forma di S" per districarsi meglio anche negli spazi più angusti grazie ai sensori multipli di ultima generazione di cui è dotato. Mentre il movimento a "forma di Y" simula la pulizia manuale, lavando ripetutamente da sinistra a destra per offrire una rimozione efficace delle macchie sul pavimento. Non temere che si spenga durante le pulizie: la batteria da 3200mAh permette di ottenere un’autonomia fino a 130 minuti in modalità standard, quindi avrai oltre 2 ore di funzione!

L’offerta disponibile oggi su Amazon è davvero straordinaria, ma bisogna analizzarla bene. Il robot aspirapolvere Xiaomi è in offerta a un prezzo di 199,90 euro, con uno sconto del 20%. Ma si tratta di un errore. Lo sconto reale è molto più alto e supera il 40%. Il motivo è semplice: Amazon prende come riferimento il prezzo più basso dell’ultimo periodo, ma in realtà dovrebbe calcolare lo sconto sul prezzo di listino. Per questo motivo il risparmio reale supera i 150€. La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare solamente pochi giorni.

