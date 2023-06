Xiaomi, la scopa elettrica costa pochissimo: sconto top da non farsi scappare

Pulisci quando vuoi e dove vuoi, senza sprecare energia, acqua e fatica. Sarai tu, infatti, a decidere quando e dove utilizzare la scopa elettrica ciclonica Xiaomi Vacuum Cleaner G10,, con la possibilità di lavare il pavimento con un’unica passata.

Caratterizzata da una potenza di aspirazione elevatissima, garantisce livelli di pulito che non temono confronti. Il sistema di filtraggio fa sì che emetta solo aria "pulita", priva di microparticelle di polvere, mentre un serbatoio presente dietro lo scopettone permette di lavare il pavimento dopo averlo aspirato. E grazie all’offerta top di oggi su Amazon, avrai l’opportunità di risparmiare più di 100 euro rispetto al prezzo consigliato dal produttore cinese. Una promozione da prendere al volo.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica ciclonica e lavapavimenti

Xiaomi Vacuum G10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Leggera e maneggevole, la scopa elettrica del produttore cinese si contraddistingue anche per la sua versatilità. Come accennato inizialmente, infatti, la Xiaomi Vacuum Cleaner G10 può essere si utilizzata per aspirare anche le più piccole particelle di polvere, ma può essere utilizzata anche per lavare i pavimenti. Grazie al serbatoio da 230 millilitri potrete infatti aspirare la sporcizia e lavare il pavimento con un’unica passata, facendo risparmiare tempo e fatica.

Il sistema di aspirazione a 12 cicloni, combinato al filtraggio a 5 strati, assicura poi livelli di pulizia mai visti sinora. Tutta la polvere, anche le particelle più piccole, viene aspirata e "intrappolata" all’interno del serbatoio, svuotabile e lavabile a fine pulizia senza che ci si sporchino le mani. Con gli accessori disponibili, poi, potrai trasformare la Xiaomi G10 anche in un aspirabriciole o per togliere ragnatele e polvere da muri e soffitto.

Il display TFT presente nella parte alta del manico permette poi controllare le funzionalità e l’autonomia residua della scopa elettrica e lavapavimenti del produttore cinese in maniera semplice e intuitiva. Basterà un tocco per variare la potenza di aspirazione (tra le quattro modalità disponibili) e monitorare la carica residua. La batteria a lunga durata assicura fino a 65 minuti di utilizzo continuo.

Xiaomi, la scopa elettrica è al minimo storico: sconto e prezzo

Una scopa elettrica che ti sarà di grande aiuto nelle occasioni più disparate, grazie alla quale potrai risparmiare tempo da dedicare ad altre attività. E non è mai stata così economica come oggi. Con lo sconto del 35%, infatti, la pagherai pochissimo: la Xiaomi Vacuum Cleaner G10 costa 229,00 euro, contro i 349,00 euro del prezzo consigliato dal produttore cinese. La promozione vi permette così di risparmiare ben 120 euro rispetto al listino.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10, scopa elettrica ciclonica e lavapavimenti