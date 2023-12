Xiaomi, questa è l'aspirapolvere da comprare subito: sconto incredibile

Fonte foto: Xiaomi

La scopa elettrica Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è un dispositivo indispensabile per le faccende di casa e ti aiuta a ottenere un pavimento sempre pulito e brillante. Infatti, parliamo di un aspirapolvere senza fili molto potente, ma anche maneggevole e comodo da utilizzare. Inoltre, la batteria vanta un’autonomia di 60 minuti, che dà la possibilità di completare le faccende di casa in tutta tranquillità.

L’ottima notizia di oggi riguarda la promo disponibile per la Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Grazie alle offerte di Natale il prezzo scende al minimo storico con uno sconto di ben il 43%. Praticamente è come pagarla la metà. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con il servizio di Cofidis. Un’offerta davvero speciale e da non lasciarsi scappare.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: le caratteristiche tecniche

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è un’aspirapolvere senza fili dotata di un’aspirazione potente fino a 120AW, il che consente una rimozione veloce della polvere e una pulizia approfondita di tutta l’abitazione. Si adatta a tutte le superfici, dalle morbide alle dure, grazie alla spazzola ad alta rotazione di ultima generazione. Molto utile poi il design anti-groviglio, il quale permette di evitare che capelli o peli di animali domestici rimangano incastrati nella spazzola. Infatti, Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus è molto utile per rimuovere i peli degli animali domestici.

Tre modalità: Eco, Standard e Potente; così da adattarlo alle tue esigenze. Nella confezione troverai anche un set di spazzole utili per pulire superfici tra loro diverse. Ma le sue funzioni non finiscono qui: la sua efficienza la si deve infatti anche al sistema di separazione ciclonica e alla filtrazione fino a 5 passaggi; ciò fa in modo che metta in atto una efficace separazione della polvere, e quindi, l’aspirazione perfetta anche delle particelle piccole. Senza cavo, vanta un’autonomia fino a 60 minuti.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus: prezzo e offerte su Amazon

Minimo storico e ottima promo per l’aspirapolvere Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus. Grazie allo sconto del 43% il prezzo scende a 169,99€. Un vero affare per un’aspirapolvere con funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Il risparmio sul prezzo di listino è di circa 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il sistema Cofidis che si attiva in fase di check-out. La scopa elettrica è già disponibile per essere spedita e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi. Per effettuare il reso hai tempo fino al 31 gennaio 2024, quindi hai tutto il tempo per testarla fino in fondo.

Xiaomi Vacuum Cleaner G9 Plus