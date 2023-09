Ecco quanto costerà Xiaomi Watch 2 Pro e quando arriva

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi Watch 2 Pro potrebbe arrivare sul mercato in tempi brevissimi: probabilmente entro la fine di ottobre. A confermare l’ipotesi è Amazon Germania dove (forse a causa di un errore) ha fatto la sua comparsa la pagina ufficiale del dispositivo, con tanto di possibilità di effettuare il preordine.

Naturalmente la pagina è stata rimossa in fretta, ma ha dato comunque il tempo a molti utenti di catturare uno screenshot, dove è possibile notare alcune interessanti informazioni sul nuovo e attesissimo smartwatch di Xiaomi, erede diretto del precedente Xiaomi Watch S1 Pro (in foto). Tra questi dettagli c’è quello più importante di tutti: il prezzo.

Xiaomi Watch 2 Pro: quanto costerà

Secondo quanto riportato da Amazon Germania, e come già anticipato nei giorni passati, Xiaomi Watch 2 Pro arriverà in due colorazioni: quella con la cassa nera (e cinturino in gomma nero) e quella con la cassa argentata (e cinturino in pelle marrone). I prezzi mostrati sono quelli della versione 4G LTE: 423 euro per il modello nero e 376 euro per quello argento.

Sempre sulla stessa pagina era possibile preordinare il dispositivo per riceverlo a casa entro novembre, dato che la data d’uscita ufficiale sarebbe fissata al prossimo 30 ottobre.

Xiaomi Watch 2 Pro: cosa sappiamo

Stando alle indiscrezioni condivise da MySmartPrice Xiaomi Watch 2 Pro avrà la cassa in acciaio inossidabile e la ghiera rotante che, probabilmente, gli utenti potranno utilizzare per muoversi tra le impostazioni del dispositivo, proprio come visto sui recenti Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Oltre alla ghiera, dovrebbero essere presenti anche due tasti fisici, anche se la fonte dell’informazione non ha rivelato il loro funzionamento specifico.

I cinturini, stando anche a quanto confermato dalla pagina su Amazon Germania, saranno in pelle marrone da abbinare alla cassa in acciaio con finitura argentata e nero in gomma che troveremo, invece, sul modello con la cassa nera (sempre in acciaio).

Il display dovrebbe essere un AMOLED circolare da 1,43 pollici, con funzione Always-On e darà all’utente un ampio margine di personalizzazione con moltissimi quadranti a disposizione.

Questo device arriverà sul mercato in diverse versioni che avranno diverse connettività con il modello con solo Bluetooth e altre varianti che, invece, avranno anche il supporto 4G LTE.

Infine, saranno presenti tutte le funzionalità fondamentali per il monitoraggio dei parametri vitali, con il dispositivo che consentirà l’analisi della composizione corporea, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), della qualità del sonno. Non mancheranno nemmeno le impostazioni per gli sportivi con Xiaomi Watch 2 Pro che permetterà agli utenti di tenere traccia dei progressi fatti negli allenamenti per moltissime attività di fitness.