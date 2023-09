Xiaomi Watch 2 Pro ha Wear OS e sta per arrivare

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Xiaomi Watch 2 Pro è sempre più vicino e, con un trailer condiviso sui social, è l’azienda cinese stessa a rivelare al suo pubblico che il nuovo smartwatch sarà presentato il 26 settembre.

Le indiscrezioni su questo dispositivo, erede di Xiaomi Watch S1 Pro (in foto), sono state in parte confermate da Amazon Germania che (per errore) ha pubblicato la pagina del prodotto con largo anticipo. A dare, però, maggiori indicazioni sul device c’ha pensato il giornalista tech Mishaal Rahman, che sui suoi profili ha condiviso buona parte della (presunta) scheda tecnica dello smartwatch.

Xiaomi Watch 2 Pro: cosa sappiamo

Secondo Mishaal Rahman, Xiaomi Watch 2 Pro avrà un display AMOLED da 1,43 pollici e risoluzione 466×466 pixel e funzione Always-On. Stando ai rumor l’utente avrà molte opzioni di personalizzazione a disposizione, con la possibilità di scegliere tra moltissimi quadranti preinstallati. A protezione del display dovrebbe esserci un vetro Corning Gorilla Glass.

Il processore sarà un Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 con 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Da quel che sappiamo lo smartwatch arriverà sul mercato con diverse opzioni di connettività, quindi sia con la versione solo Bluetooth che con la variante con 4G LTE.

La batteria avrà una capacità di 500 mAh e, stando alle promesse di Xiaomi, garantirà un’autonomia di 72 ore, un dato che probabilmente si riferisce a un utilizzo da smartwatch classico.

Secondo alcune precedenti indiscrezioni, questo orologio avrà la cassa in acciaio inossidabile e la ghiera rotante che, con buone possibilità, dovrebbe avere le stesse funzioni viste su Samsung Galaxy Watch 6 Classic e aiutare gli utenti a muoversi nel menu del device. Dovrebbero essere presenti anche due tasti fisici, anche se non è ancora certo per cosa verranno usati.

I cinturini saranno in pelle marrone da abbinare alla cassa in acciaio con finitura argentata e nero in gomma per il modello con la cassa nera, sempre in acciaio.

Tra le funzionalità, sono confermate quelle relative al monitoraggio dei parametri vitali con ECG, battito cardiaco, analisi della composizione corporea, analisi dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e temperatura corporea. Presente, naturalmente, anche una modalità di tracciamento della qualità del sonno e dei livelli di stress.

Le attività sportive monitorate, invece, dovrebbero essere 150, tra cui il nuoto dato che, stando sempre alle indiscrezioni, l’orologio dovrebbe essere anche impermeabile fino a 5 ATM. Infine, stando al trailer rilasciato da Xiaomi, il sistema operativo di Xiaomi Watch 2 Pro sarà WearOS.

Xiaomi Watch 2 Pro: quanto costerà

Come annunciato dal brevissimo teaser condiviso da Xiaomi sulle sue pagine social, Xiaomi Watch 2 Pro sarà presentato ufficialmente il 26 settembre alle ore 14, durante un evento a Berlino. Non c’è ancora una data d’uscita confermata ma i rumor al riguardo parlano del 30 ottobre.

I prezzi, trapelati per errore su Amazon Germania, fanno riferimento solo ai due modelli LTE e sono: