Xiaomi, questo smartwatch top costa pochissimo: sconto esagerato

Altro giorno e altra offerta incredibile disponibile su Amazon. Ieri (martedì 5 settembre) vi abbiamo parlato del Redmi Note 11 Pro+ in promo speciale con uno sconto del 54%, oggi tocca a un altro dispositivo Xiaomi. Questa volta non è uno smartphone, ma uno smartwatch, più precisamente lo Xiaomi Watch S1, un modello top di gamma con un design elegante e con tantissime funzionalità speciali, a partire dalle 117 modalità di allenamento, ai sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali fino alla possibilità di gestire le chiamate in entrata direttamente dall’orologio oppure pagare la spesa in modalità contactless.

Un orologio smart completo e bellissimo da indossare e che oggi troviamo anche in offerta con uno sconto mai visto prima di ben il 52%. Lo paghi meno di metà prezzo, risparmi ben 130€ e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce e della miglior offerta web. Oltre a un prezzo unico, puoi sfruttare anche tutti i benefici riservati agli utenti Prime, tra cui il reso gratuito. Inoltre, puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis attivavile in fase di check-out. Le scorte sono limitate, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch S1: caratteristiche e funzionalità

Uno dei migliori smartwatch top di gamma disponibili sul mercato a un prezzo mai visto prima. Solo questo dovrebbe far capire la bontà della promo, ma lo Xiaomi Watch S1 offre molto altro ed è nascosto tutto sotto la protezione in vetro zaffiro. Si tratta di un orologio smart con funzionalità avanzate e sensori di ultima generazione che monitorano costantemente ogni singolo parametro vitale. Vediamo più nel dettaglio.

Lo Xiaomi Watch S1 è dotato di un display AMOLED da 1,43" ad alta risoluzione con un’ottima visibilità anche sotto la luce del sole. Design elegante che si adatta a ogni occasione e cinturino in pelle. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione gratuitamente da Xiaomi. La cassa è in acciaio inossidabile.

A bordo troviamo quanto di meglio possa offrire la tecnologia. Per gli amanti dello sport sono disponibili ben 117 modalità di allenamento, tra cui 19 di livello professionale. C’è veramente di tutto, dalla classica corsa all’aria aperta, fino agli esercizi più complicati come gli intervalli ad alta intensità. basket e anche il nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Lo smartwatch è dotato anche di un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalizzazione per assicurarti un posizionamento veloce e preciso. Tutti i dati vengono raccolti e li puoi analizzare tramite l’app dello smartphone.

Ottimo anche il sistema di monitoraggio della salute. Oltre a controllare in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro la tua salute, lo smartwatch analizza anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue, altro parametro fondamentale da conoscere. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report sulle dormite profonde e sui sonnellini sporadici, con consigli su come migliorare il risposo notturno. Il wearable rileva anche il livello dello stress e ti suggerisci esercizi di respirazione ad hoc.

La batteria assicura grosse soddisfazioni: con un solo ciclo di ricarica riesci a coprire quasi due settimane. Altre funzioni speciali le ottieni collegando lo smartwatch allo smartphone: puoi, ad esempio, rispondere direttamente alle chiamate in entrata e controllare le notifiche. Grazie al chip NFC, invece, puoi pagare in modalità contactless la spesa o il conto al ristorante (supporta le carte del circuito Mastercard).

Xiaomi Watch S1 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una promo così non la si era mai vista per lo smartwatch top di gamma di Xiaomi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 119€ grazie allo sconto eccezionale del 52%. Lo paghi meno della metà e risparmi ben 130€ sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che attivi in fase di check-out. Il wearable è molto richieste e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di una settimana. Il prodotto viene venduto e spedito da Amazon e beneficia del reso gratuito fino a 30 giorni riservato ai clienti Prime. Acquistalo subito, un’offerta così non la si trova tutti i giorni.