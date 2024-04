Xiaomi, questo è lo smartwatch da comprare subito: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli smartwatch non sono tutti uguali. Lo ripetiamo spesso, ma vale ancora di più per dispositivi come questo Xiaomi Watch S1 che oggi troviamo anche in super offerta al minimo storico su Amazon. Il merito è dello sconto eccezionale del 37% che fa risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino. Non stiamo parlando di un orologio qualsiasi, ma di un vero dispositivo top di gamma e con caratteristiche e funzionalità uniche.

Questo smartwatch di Xiaomi ha tutto quello che richiedi solitamente a un wearable top di gamma. Monitoraggio avanzato della salute, tantissime modalità per tenere sotto controllo i propri risultati sportivi (117 modalità supportate), funzionalità utili nella vita di tutti i giorni, come la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio. A tutto questo si aggiunge anche un design classico, ma moderno allo stesso tempo: puoi indossare lo Xiaomi Watch S1 alle feste di gala senza la paura di sfigurare. Insomma, un orologio da acquistare subito, soprattutto al prezzo a cui lo troviamo oggi.

Xiaomi Watch S1: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’occasione è veramente molto ghiotta. Oggi trovi lo Xiaomi Watch S1 in offerta su Amazon a un prezzo di 158 euro, con uno sconto del 37% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico in questo ultimo periodo e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. L’orologio viene spedito da Amazon e la consegna avviene in un paio di giorni. Per effettuare il reso gratuito hai 30 giorni di tempo, come da vecchie disposizioni del sito di e-commerce.

Xiaomi Watch S1: funzionalità e caratteristiche

Lo Xiaomi Watch S1 è il classico orologio con cui è impossibile sfigurare. Si adatta a qualsiasi utilizzo e a qualsiasi situazione. Il merito è del design e dei materiali utilizzati dal produttore cinese. Il quadrante circolare ricorda molto gli orologi analogici e lo rende adatto a qualsiasi situazione. La cassa in acciaio inossidabile e il cinturino in pelle completano l’eleganza senza tempo di questo orologio Xiaomi.

Passando alle caratteristiche tecniche, l’orologio è dotato di uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con un’ottima luminosità che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Il quadrante può essere personalizzato scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Xiaomi.

Lo smartwatch si presta a qualsiasi utilizzo, dalle feste eleganti fino agli allenamenti. Il merito è delle tantissime funzionalità a disposizione. A bordo, infatti, sono presenti ben 117 modalità di allenamento, tra cui tutte quelle più praticate: corsa, ciclismo, nuoto (è anche impermeabile), allenamento a intervalli ad alta intensità, basket e anche tennis. Per ogni attività sportiva raccogli dati interessanti e che puoi analizzare tramite l’app dello smartphone. Non manca un chip GNSS dual band che supporta i cinque sistemi di posizionamento satellitare principali per ottenere una geolocalizzazione precisa e rapida.

Oltre alle attività sportive, lo smartwatch assicura un monitoraggio completo anchedella salute. Grazie ai sensori presenti sotto la scocca, puoi controllare in tempo reale la frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro e vieni avvisato in caso di dati anomali. Puoi anche monitorare la curva della frequenza cardiaca a riposo e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report giornaliero che ti mostra come hai riposato durante la notte, il monitoraggio dello stress, e tanto altro.

Chiudiamo con alcune info utili. La batteria ha una durata fino a 12 giorni con un utilizzo normale e la puoi estendere a 24 giorni impostando la modalità di risparmio energetico. Connettendo l’orologio con lo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate in entrata e controllare le notifiche. Infine, puoi anche pagare il conto al ristorante o la spesa direttamente dall’orologio.

